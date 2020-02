Erholungsaktion für Kinder aus Belarus auch im Sommer 2020

Gastfamilien für bis zu 250 Kinder aus Niederösterreich gesucht

St. Pölten (OTS/NLK) - Mehr als 75 Prozent aller Emissionen gingen nach der Katastrophe von Tschernobyl (Ukraine) auf das Gebiet Weißrusslands (Belarus) nieder. Sehr viele Bewohner der Republik Belarus sind nach wie vor erhöhter Strahlung ausgesetzt. Ein Erholungsaufenthalt in unbelasteter Umgebung, bei gesunder Ernährung ist besonders für Kinder sehr wertvoll. Darum hat Maria Hetzer das Projekt „Erholung für Kinder aus Belarus“ übernommen und lädt damit seit 1994 bis zu 250 Kinder zur Erholung nach Österreich ein. Die Kinder zwischen neun und 15 Jahren werden für drei Wochen in Familien untergebracht und betreut. Unterstützt wird das Projekt vom NÖ Landesjugendreferat.

Für folgende Termine werden Gastfamilien zur Betreuung der Kinder gesucht: Samstag, 27. Juni bis Sonntag, 19. Juli, Samstag, 18. Juli bis Sonntag, 9. August und Samstag, 8. bis Sonntag, 30. August.

Die Kinder, die nach Niederösterreich eingeladen werden, kommen aus bedürftigen Familien und sind erholungsbedürftig, aber nicht krank. Sie werden kranken- und unfallversichert sein. Als Gastfamilien besonders geeignet sind Familien, die selbst Kinder im genannten Alter haben, es können sich aber auch „Großeltern-Gastfamilien“ an der Aktion beteiligen. Die Kinder sollen in der Familie mitleben wie eigene Kinder. Pro Kind soll von den Gastfamilien ein (Fahrt-)Kostenbeitrag von 140 Euro geleistet werden, Unterstützung von Sponsoren oder Paten wird gerne angenommen, so kann etwa der Kostenbeitrag für ein Kind übernommen werden.

Nähere Informationen: NÖ Landesjugendreferat, Projekt „Erholung für Kinder aus Belarus“, Maria Hetzer, Telefon 02742/9005-15466, Mobil 0676/96 04 275, E-Mail info @ belarus-kinder.net, www.belarus-kinder.net

