„Österreich blüht auf“ – die neue ORF-2-Gartenshow mit Karl Ploberger

Tickets für die Aufzeichnung ab sofort erhältlich

Wien (OTS) - Frühlingszeit ist Gartenzeit – die Sonne lacht, die Vögel zwitschern und die ersten Blumen sprießen. Gartenbesitzerinnen und Gartenbesitzer stehen bereits in den Startlöchern, denn wenn die Forsythie blüht, dann geht’s im Garten so richtig mit dem Pflanzen los. Und so leitet ORF 2 am Samstag, dem 25. April 2020, um 20.15 Uhr die Saison mit der neuen Gartenshow „Österreich blüht auf“ ein. Karl Ploberger begrüßt in den Kittenberger Erlebnisgärten nicht nur Expertinnen und Experten für den grünen Daumen, auch für jede Menge musikalischer Unterhaltung ist gesorgt: Mit dabei sind unter anderem Die Seer, Semino Rossi, die Hollerstauden und Matakustix. Wer bei der Aufzeichnung des Musikprogramms in der Gartenarena der Kittenberger Erlebnisgärten dabei sein möchte, hat am 17. und am 18. April jeweils ab 17.30 Uhr die Gelegenheit dazu. Ticketreservierungen sind telefonisch unter 02734/8228-0 oder per Mail an office @ kittenberger.at möglich.

„Österreich blüht auf“ am 25. April in ORF 2

Karl Ploberger stellt in der neuen Show „Österreich blüht auf“ die schönsten Gärten Österreichs und ausgewählte internationale Naturjuwele vor – er präsentiert mit Expertinnen und Experten zahlreiche Tipps rund um Garten und Natur, ebenso sind zahlreiche prominente Gäste und Musik-Stars mit „grünem Daumen“ zu Gast, die von ihren eigenen Gartenprojekten berichten. Mit viel Musik und wundervoller Natur macht die neue Show Lust aufs „Garteln“ und die Schönheit der Natur.

