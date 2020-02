Greco/Weber ad 42A: Forderung der VP-Währing wird endlich umgesetzt

Bessere Streckenführung des 42A über Gersthof rückt in greifbare Nähe - Linienführung durch Währing aber noch zu diskutieren

Wien (OTS) - Im Sommer 2021 könnte endlich eine Forderung der Neuen Volkspartei Währing umgesetzt werden. Es gab zwar bereits unzählige Anträge der Neuen Volkspartei Währing zu einer besseren Streckenführung des 42A über Gersthof. Jetzt scheint endlich Bewegung in die Sache zu kommen.

Die Neue Volkspartei Währing hat bereits mehrfach Anträge auf eine Verbesserung der Linienführung des 42A unter Einbeziehung des Gersthofer Platzls eingebracht und damit auch die Bürgerinitiative vor Ort unterstützt. Die neue Linienführung würde für die Erreichbarkeit des Schafbergs für Bewohnerinnen und Bewohner sowie für die Besucherinnen und Bescher desSchafbergbads eine direkte Anbindung an die Linien 9, 40 und 41 sowie S45 bedeuten. Leider wurde seitens der Bezirksvorstehung, des Magistrats und der Wiener Linien immer wieder mit dem Hinweis auf laufende Gespräche vertröstet und beschwichtigt. Nun endlich die gute Nachricht: Die Stadt Wien und die Wiener Linien planen ab Sommer 2021 die Linienführung über das Gersthofer Platzl.

„Es hat lange gedauert, aber am Ende haben die zuständigen Stellen endlich verstanden, dass Anträge der Neuen Volkspartei in Wien und in Währing sinnvoll sind", zeigt sich Kurt Weber, Klubobmann der Neuen Volkspartei Währing, erfreut. „Die für die Währingerinnen und Währinger wichtige Anbindung des Schafbergs kann damit endlich über den Verkehrsknotenpunkt Gersthof ohne mehrmaliges Umsteigen erfolgen und führt somit hoffentlich zu einer Reduktion des Verkehrs“, bekräftigt Kasia Greco, Spitzenkandidatin der Neuen Volkspartei Währing.

Gleichzeitig gibt es aber einen Dämpfer der Freude über die Umsetzung der Forderung der Neuen Volkspartei Währing: „Die mögliche neue Linienführung des 42A kann nur ein erster Vorschlag und eine Diskussionsgrundlage sein“, so Klubobmann Weber und Spitzenkandidatin Greco. „Eine Linienführung durch verkehrsberuhigtes Wohngebiet wird bei den Anrainerinnen und Anrainer trotz Verbesserung der Anbindung des Schafsbergs nicht auf ungeteilte Gegenliebe stoßen. Wir wollen daher einen breiten Dialog mit allen politischen Fraktionen und allen betroffenen Währingerinnen und Währingern über die neue Linienführung. Unser konkreter Vorschlag dazu liegt auf dem Tisch und wir sind zu konstruktiven Gesprächen bereit. Dennoch freuen wir uns, dass unsere Forderung nun endlich Chance auf Umsetzung hat“, so Weber und Greco abschließend.

