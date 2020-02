Austrian Boat Show – Boot Tulln – Die größte und vielfältigste Boots- und Wassersportfachmesse in CEE von 5. bis 8. März 2020

Kajak, Kanu und Faltboote auf der Boot Tulln

Alles für den Kajak und Kanusport finden Sie in Halle 6. Das Angebot reicht von Wildwasserkajaks, Freizeitkajaks, Tourenkajaks, Wildwasserboote, Faltboote und Ruderboote bis hin zur umfangreichen Ausrüstung. Auch das Thema Nachhaltigkeit wird großgeschrieben: RotoAttivo Kanus bestehen aus unzerbrechlichem Material und sind zudem 100% recycelbar. Mag. Thomas Diglas, Prokurist und Messeleiter der Boot Tulln

Tulln (OTS) - „Wassersport Total“ lautet das Motto der Austrian Boat Show und ist der alljährliche Treffpunkt für Österreichs Wassersportler zum idealen Zeitpunkt kurz vor Saisonstart. 380 Aussteller präsentieren einen kompletten Querschnitt aus der Welt des Wassersports – große Yachten, kleine Jollen, Motoryachten, Motorboote, Elektroboote, Reiseanbieter, Tauchsport und ein großer Zubehörbereich.

„Alles für den Kajak und Kanusport finden Sie in Halle 6. Das Angebot reicht von Wildwasserkajaks, Freizeitkajaks, Tourenkajaks, Wildwasserboote, Faltboote und Ruderboote bis hin zur umfangreichen Ausrüstung. Auch das Thema Nachhaltigkeit wird großgeschrieben: RotoAttivo Kanus bestehen aus unzerbrechlichem Material und sind zudem 100% recycelbar.“ , Mag. Thomas Diglas, Prokurist und Messeleiter der Boot Tulln.

Allroundmarin präsentiert auf der Boot Tulln ihre neuen aufblasbaren Canadier und Kajaks

Diese sensationellen Konstruktionen aus dem viel bewährtem „Drop-Stitch-Material“ sind im aufgeblasenen Zustand in Bezug auf Torsion und Steifigkeit, mit Festrumpfkajaks und Festrumpfkanus vergleichbar, aber im luftentleerten Zustand können sie zusammengerollt im Kofferraum eines Autos verstaut werden. Sollten lange Strecken gefahren werden, kann sowohl beim Canadier als auch bei den Kajaks ein kleiner Elektroantrieb Modell „VAQUITA“ mit Funk-Fernbedienung installiert werden. Durch die spezielle Unterwasserkonstruktion der Bugs und der Hecks ist eine ideale Gleitfähigkeit gegeben und die abnehmbare Finne verleiht die entsprechende Spurtreue.

Ebenfalls von Allroundmarin präsentiert auf der Boot Tulln die neue Serie Freizeit- und Angelkajaks mit Pedalantrieb

Dieses neue „VARIO-PEDALROUNDER“ Modell ALL-TOP/316 und 396 in ihrer PE-Leichtbau-Konstruktion präsentieret sich nicht nur als praktische Freizeit-Kajaks erster Wahl die auf Grund ihres leichten Gewichts problemlos auf Autodächern, ähnlich einer Ski-Box, transportiert werden können, sondern auch speziell als ideale Kajaks für den Angler, da Stauräume für Gepäck und Angelausrüstung reichlich vorhanden sind. Einsteigen, losfahren – und Petri-Heil ! Informationen erhalten Sie bei Allroundmarin Halle 6 - Stand Nummer 645.

THRUSTME CRUISER ELEKTROANTRIEB für Kajaks, Kanadier und SUPs

Ein völlig neuartiger Elektroantrieb! Einfachste Bedienung, ein sehr geringes Gewicht von nur 3,3kg und eine simple Befestigung am Boot zeichnen dieses System aus. Mit dem Cruiser kann man neue Gebiete erkunden, den schwächeren Paddler unterstützen und ihn immer dann einsetzen wenn man müde ist oder schnell wieder nach Hause möchte. Der Akku ist integriert und der Motor wird mit einer abnehmbaren Fernbedienung gesteuert. Binnen Sekunden ist der Motor befestigt oder wieder abgenommen, es müssen keine Löcher gebohrt werden. Informationen zu Kajak & Kanu Salzkammergut findet man in der Halle 6 - Stand Nummer 636.

Alpin- und Kanuschule Natur Pur

Die Alpin- und Kanuschule Natur Pur bietet als eine der führenden Paddelschulen Europas Aus- und Weiterbildung auf höchstem Niveau vom Anfänger bis zum Profi. Dabei reicht die Spanne vom Kanadier über See Kajak bis zum SUP. Neben der Ausbildung werden auch geführte Touren in ganz Europa und immer wieder auch in Übersee angeboten. Eines der vielen geführten Touren ist Venedig. Lassen Sie sich vom Zauber der Lagunenstadt einfangen. Die Alpin- und Kanuschule Natur Pur findet man in Halle 6 Stand Nummer 637.



Wir sitzen doch alle in einem Boot. Aber in welchem?

Zugegeben, auf den ersten Blick keine leichte Entscheidung. Feinste Faltboottechnologie heißt bei der PFB Faltboot GmbH immer Feinabstimmung auf das jeweils individuelle Bedürfnis, das Vorhaben sowie auf die angestrebte körperliche Herausforderung. Eines steht jetzt schon fest: Mit einem Poucher Faltboot ist man ein Bootsbesitzer ohne Hafengebühr, Winterinspektion und Frühjahrs-Anstrich aber dafür mit jeder Menge Leben. In Halle 5 Stand 533 warten auf die Besucher alle Poucher-Faltbootmodelle sowie kompetentes Fachpersonal zum persönlichen Beratungsgespräch!

Nachhaltigkeit wird auf der Boot Tulln großgeschrieben: RotoAttivo – die unsinkbaren Kanus

Das Unternehmen Roto präsentiert Kajaks, Kanus, Sit on Top's und ein umfangreiches Zubehör wie Paddel, Schwimmwesten und Spritzdecken. Die Boote werden aus Polyethylen hergestellt und sind somit unsinkbar. Die Boote sind leicht, UV- und temperaturbeständig (von -65oC bis +85oC), aus unzerbrechlichem Material, zudem sind sie 100% recycelbar. Unter dem Motto „Rette die Natur“ – können Kunden ihre alten Kajaks und Kanus zurück zu Roto senden, wo sie recycelt werden und es entstehen neue Produkte. Sie helfen damit der Natur und bekommen dafür einen Rabatt beim Kauf von Roto-Booten. Roto Attivo findet man in Halle 6 - Stand Nummer 603.

Verano California Pedal Drive

Die Weltneuheit aus dem Hause Verano.

Das erste aufblasbare Kajak mit Pedalantrieb. Schnell unkompliziert und leicht zu verstauen. Durch das revolutionäre Drop-Stitch Verfahren ist es möglich einen Pedalantrieb mit einem Schlauchboot zu kombinieren. Bisher war dazu der Rumpf aus PE oder Fiberglas nötig. Leicht zu bedienen (wie ein Tretboot) und dazu passt es in jeden Kofferraum. Ganz ohne Werkzeug lässt sich der Antrieb in Sekundenschnelle ein- und ausbauen. Informationen dazu findet man in Halle 6 – Stand Nummer 642.

Eintrittspreise:

Erwachsene: EUR 14,00

Senioren- und Studentenkarte: EUR 12,00

Jugendkarte (6-15 Jahre): EUR: 3,00

Kinder bis 6 Jahre: Eintritt frei

Gruppenkarte (ab 20 Pers.): EUR 12,00

Öffnungszeiten:

Donnerstag 5. März bis Sonntag 8. März 2020

von 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr

Verpassen Sie nicht „DAS“ nautische Highlight

Austrian Boat Show – Boot Tulln 2020

Messegelände Tulln

Weitere Infos und ermäßigte Tickets unter: www.boot-tulln.at

Rückfragen & Kontakt:

MESSE TULLN GmbH

Barbara Nehyba, MSc

Leitung Kommunikation

02272/624030

barbara.nehyba @ messetulln.at

www.messe-tulln.at