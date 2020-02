„Dancing Stars – Die Highlights“ am 28. Februar in ORF 1

Mirjam Weichselbraun und Klaus Eberhartinger präsentieren die Höhepunkte aus zwölf Staffeln des ORF-Tanzevents

Wien (OTS) - Die Proben im ORF-Zentrum laufen auf Hochtouren, die Kleider passen und das Orchester steht in den Startlöchern – in einer Woche startet der ORF-Tanzevent „Dancing Stars“ in die 13. Runde. Am Freitag, dem 28. Februar 2020, laden um 20.15 Uhr in ORF 1 Mirjam Weichselbraun und Klaus Eberhartinger die Zuseherinnen und Zuseher dazu ein, gemeinsam mit ihnen einen bunten Rückblick auf 15 Jahre „Dancing Stars“ zu werfen und die Highlights der vergangenen zwölf Staffeln Revue passieren zu lassen.

„Dancing Stars – Die Highlights“ am 28. Februar um 20.15 Uhr in ORF 1

Die schönsten Tänze, die kuriosesten Momente, die bezauberndsten Liebesgeschichten – auf all das und noch viel mehr blicken Mirjam Weichselbraun und Klaus Eberhartinger nostalgisch zurück und machen sich selbst und dem Publikum dabei natürlich Lust auf das, was ab kommender Woche bei „Dancing Stars“ passieren wird! Ein Wiedersehen gibt es unter anderem mit den bewegendsten Siegesmomenten, den lustigsten Trainings-Hoppalas, den besten Tänzen, den spektakulärsten Gruppen- und Showtänzen, den emotionalsten Momenten – von Flirten über Hochzeit bis zu „Dancing Stars“-Babies – und den besten Jury-Sprüchen. Außerdem gibt es einen ersten exklusiven Blick auf die Tanzproben der diesjährigen Stars!

„Dancing Stars“ – der Auftakt zur 13. Staffel am 6. März live in ORF 1

Christian Dolezal & Roswitha Wieland, Michi Kirchgasser & Willi Gabalier, Edita Malovčić & Florian Vana, Tamara Mascara & Dimitar Stefanin, Marcos Nader & Alexandra Scheriau, Norbert Oberhauser & Catharina Malek, Andi Ogris & Vesela Dimova, Cesár Sampson & Conny Kreuter, Silvia Schneider & Danilo Campisi und Natalia Ushakova & Stefan Herzog. Das sind die zehn „Dancing Stars“-Paare, die ab Freitag, dem 6. März 2020, live um 20.15 Uhr in ORF 1 bei der 13. Staffel des ORF-Tanzevents an den Start gehen. Die Tanzleistungen der „Dancing Stars“ werden heuer wieder von einer internationalen Jury – bestehend aus Karina Sarkissova, Dirk Heidemann, Nicole Hansen und Balázs Ekker – bewertet. Moderiert wird die Erfolgsshow von Mirjam Weichselbraun und Klaus Eberhartinger. Die Show wird für blinde und sehbeeinträchtigte Menschen via Zweikanalton mit einem Audiokommentar versehen.

