NEOS bringen umfassendes Pensionsantragspaket im Nationalrat ein

Loacker/Shetty: „Wir wollen keine Husch-Pfusch-Reparatur eines Husch-Pfusch-Gesetzes. Wir wollen ein wirklich nachhaltiges Pensionssystem.“

Wien (OTS) - „Uns NEOS geht es um ein enkelfittes Pensionssystem, das den Generationenpakt, der Österreich stark gemacht hat, nicht ausklammert. Uns geht es darum, das Sozialsystem nachhaltig abzusichern. Uns geht es darum, ,Alt‘ und ,Jung‘ zu verbinden und nicht gegeneinander auszuspielen, sodass auch die nächsten Generationen noch von ihrer Pension leben können“, stellt NEOS-Sozialsprecher Gerald Loacker klar und bringt im heutigen Plenum ein umfassendes Pensionsantragspaket ein.

Ziel müsse es nämlich sein, ein beitragsgedecktes Pensionssystem zu schaffen. Ein System, das Anreize setzt, entsprechend der gesteigerten Lebenserwartung länger zu arbeiten bzw. länger arbeiten zu können, und Altersarmut verhindert. „In der Zwischenzeit sind die anderen Parteien damit beschäftigt, die Fehler bei den eigenen Wahlgeschenken zu reparieren und die Löcher im Pensionssystem weiter aufzureißen“, sagt Loacker. „Wir werden hier nicht mitmachen. Wir wollen keine Husch-Pfusch-Reparatur eines Husch-Pfusch-Gesetzes. Damit kommen wir nicht weiter. Wir wollen nicht, dass hier an kleinen Schräubchen nachjustiert wird. Wir wollen, dass sich wirklich etwas zum Besseren wendet in unserem Pensionssystem.“

Die Jungen müssten, so der NEOS-Jugendsprecher Yannick Shetty, dafür Steuern und Beiträge zahlen, obwohl sie jetzt schon wüssten, dass sie aus dem System weniger herausbekommen werden als die aktuellen Pensionsjahrgänge. „Wir wollen, dass die Pensionswahlgeschenke zurückgenommen werden. Hier wurden in Summe Mehrausgaben in Milliardenhöhe auf Kosten der nächsten Generation beschlossen. Das ist nicht gerecht, so stellen wir NEOS uns kein gerechtes Pensionssystem vor, bei dem die Jungen leer ausgehen“, sagt Shetty.

In ihrem Pensionsantragspaket fordern NEOS unter anderem eine Flexipension mit Pensionsautomatismus sowie das Pensionskonto PLUS. Shetty: „Es ist wesentlich, dass sich das Pensionsantrittsalter flexibler gestaltet und sich an die Lebenserwartung der Menschen anpasst. Und wir wollen das Pensionskonto transparenter gestalten mit dem Pensionskonto PLUS. Sämtliche Pensionsansprüche der ersten, zweiten und dritten Altersvorsorgesäule sollen in einem Onlineportal dargestellt werden. Das wären erste Schritte hin zu einem fairen, nachhaltigen System. Wahlzuckerl helfen uns hingehen kein Stück weiter.“

