10. Bezirk: „Ohne Krimi geht...“ im Waldmüller-Zentrum

Wien (OTS/RK) - Das Ensemble „Singing Dream Team“ präsentiert am Sonntag, 1. März, ab 17.00 Uhr, im „Waldmüller-Zentrum“ (10., Hasengasse 38) ein feines musikalisches Unterhaltungsprogramm mit dem Titel „Ohne Krimi geht die Mimi nie ins Bett“. An dem Nachmittag ist die beliebte Formation in folgender Besetzung zu hören: Regine Pawelka-Oskera (Gesang), Margit Pregler (Gesang), Michael Perfler (Gesang), Wolfgang Medlitsch (Saxophon) sowie Edmund Hauswirth (Klavier). Vorgetragen werden Evergreens, Film-Lieder und „Musical-Highlights“. Für diesen Ohrenschmaus zahlt das Publikum einheitliche „Musikbeiträge“ (10 Euro pro Person). Veranstalter des vergnüglichen Konzerts ist der Verein „Kultur 10“. Mehr Informationen und Reservierungen: Telefon 0660/46 46 614 („Kultur 10“-Sekretariat: Roswitha Jarolim). E-Mails an die ehrenamtlichen Organisatoren: waldmuellerzentrum@chello.at.

Allgemeine Informationen:

Verein „Kultur 10“: www.wien-favoriten.at

„Singing Dream Team“, Regine Pawelka-Oskera: www.singingdreamteam.com/

Margit Pregler: www.margit-pregler.com/

Michael Perfler: www.perfler-arts.com/

Wolfgang Medlitsch: www.saxas.at/artists.htm

Edmund Hauswirth: www.event-piano.com/Ueber-mich/mobile/

Kulturelle Angebote im 10. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/favoriten/

