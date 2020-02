Kai Pflaume präsentiert „Klein gegen Groß – Das unglaubliche Duell“ am 29. Februar in ORF 1

In zehn spannenden Duellen stellen sich u. a. Dagmar Koller, Hans Sigl, Dagi Bee und Nora Tschirner den kleinen Herausforderern

Wien (OTS) - Viele kleine und große Stars liefern sich bei Kai Pflaume wieder am Samstag, dem 29. Februar 2020, um 20.15 Uhr in ORF 1 in einer neuen Ausgabe von „Klein gegen Groß – Das unglaubliche Duell“. In zehn spannenden Duellen der ORF/ARD-Erfolgsshow treten neben Showgröße Dagmar Koller und Schauspieler Hans Sigl, „Tagesthemen“-Moderator Ingo Zamperoni, Schauspielerin Nora Tschirner, Online-Star Dagi Bee, Moderator Klaas Heufer-Umlauf, Triathlet und dreifacher Iron-Man-Gewinner Jan Frodeno sowie Mediziner und TV-Moderator Dr. Johannes Wimmer an. Außerdem wird Schauspieler Jürgen Vogel zum vierten Mal bei „Klein gegen Vogel“ zum Duell herausgefordert und Slackliner Simon Meirandres feiert ein ganz besonderes Comeback bei „Klein gegen Groß“. In den Wettkämpfen mit rot-weiß-roter Beteiligung tritt Dagmar Koller im „Musical-Duell“ gegen die 12-jährige Meggy an und Lina (12) stellt sich Hans Sigl im „Blumenduell“.

Die Wettkämpfe im Überblick:

Das „Länder-Duell“: Maximilian (9) gegen Ingo Zamperoni

Wer erkennt mehr Länderumrisse? Stiefel, Dinosaurier und Walfisch – das sind nicht etwa Wolkenformen, sondern die Konturen verschiedener Länder und mit denen kennt sich Maximilian aus Düsseldorf besonders gut aus. Entfacht wurde die Geografie-Leidenschaft des Neunjährigen durch ein Geschenk zum vierten Geburtstag: Spielkarten mit Länderumrissen und Flaggen. Sein Gegner, Ingo Zamperoni, kennt sich insbesondere mit dem Stiefel Italiens sehr gut aus. Auch der Halb-Italiener und Moderator ist geografisch versiert und hat die Länder und ihre Umrisse schon oft gesehen. Reicht das, um im Länder-Duell gegen Maximilian zu bestehen oder gelingt es dem kleinen Herausforderer, seinen prominenten Gegner in die Schranken zu weisen?

Das „Langhantel-Duell“: Marvin (10) gegen Jan Frodeno

Wer schiebt öfter zwei Langhanteln mit den Händen und Füßen auseinander? Zu Land und zu Wasser, Marvin aus Potsdam ist ein richtiger Allround-Sportler. Egal ob Turnen, Fußballspielen, Schwimmen, Kanu- oder Skifahren – der Zehnjährige ist immer mit vollem Einsatz dabei. Seine Disziplin und sein Ehrgeiz haben ihm neben einer gewonnenen Landesmeisterschaft im Turnen auch eine ordentliche Portion Körperspannung eingebracht. Doch die hat auch Marvins Gegner, der dreifache Ironman-Gewinner Jan Frodeno. Seine Lieblingsdisziplinen: Schwimmen, Fahrradfahren, Laufen. Gelingt es dem Ausdauer-Sportler, den kleinen Allrounder Marvin auf der Langhantel abzuhängen oder muss sich der Profi bei so viel kindlichem Ehrgeiz geschlagen geben?

Das „Buchstaben-Code-Duell“: Jakob (9) gegen Nora Tschirner

Wer kann besser Binär-Codes entschlüsseln? Der neunjährige Jakob aus Berlin stellt bei „Klein gegen Groß“ unter Beweis, dass Informatik richtig spannend sein kann. Im „Buchstaben-Code-Duell“ geht es darum, Binärcodes, also eine festgelegte Reihenfolge von 1en und 0en, zu entschlüsseln und die dahinter verborgenen Wörter zu erkennen. Erweist sich Schauspielerin Nora Tschirner, die ebenso wie ihr kleiner Herausforderer Jakob ein Faible für logisches Denken hat, als echte Spürnase und kann die Codes knacken?

Das „Slackline-Duell“: Rikuto (11) und Takushi (8) gegen Simon Meirandres

Wer beweist mehr Balance auf der Slackline? Knapp 9.000 Kilometer haben die Brüder Rikuto und Takushi aus Utsunomiya, 100 km nördlich der japanischen Hauptstadt Tokio, zurückgelegt, um bei „Klein gegen Groß“ zu zeigen, was sie draufhaben. Die Brüder sind die Nachwuchs-Stars in der Slackline-Szene. Die zwei trainieren täglich und beherrschen etliche spektakuläre Tricks, die sie regelmäßig ihren Fans aus der ganzen Welt auf Instagram präsentieren. Der Gegner der Brüder, Simon Meirandres, erlebt mit seinem Auftritt eine Rückkehr der besonderen Art. 2013 stand der mittlerweile den Kinderschuhen Entwachsene zum ersten Mal bei „Klein gegen Groß“ auf der Slackline und gewann als kleiner Herausforderer sein Duell gegen Felix Neureuther. Ist Simon das Glück sieben Jahre später wieder hold oder schaffen es die Brüder aus Japan, den Profi-Slackliner aus dem Gleichgewicht zu bringen?

Das „Blumen-Duell“: Lina (12) gegen Hans Sigl

Wer erkennt mehr Blumen nur anhand ihres Stempels und ihrer Staubfäden? Die Liebe zu Blumen der 12-jährigen Lina aus dem mittelfränkischen Unterschwaningen kommt natürlich nicht von ungefähr. Fasziniert von der Farbenvielfalt und den betörenden Düften verbringt Lina schon als Kleinkind ganze Nachmittage im Blumenladen ihrer Mutter. Auch Hans Sigl ist in puncto Blumen kein unbeschriebenes Blatt. Jede Woche überrascht der Schauspieler aufs Neue seine Ehefrau mit einem selbst gebundenen Blumenstrauß. Ob er beim Binden der Sträuße jemals seine Nase tief genug in die Blumen gesteckt hat und weiß, wie sie von innen aussehen, wird sich im Duell gegen Lina zeigen.

Das „Gabelstapler-Duell“: Sebastian (11) gegen Klaas Heufer-Umlauf Wer beweist am Gabelstapler das größere Fingerspitzengefühl? Mit vier Jahren saß Sebastian aus Westerngrund nahe Aschaffenburg zum ersten Mal auf dem Schoss seines Opas im Gabelstapler. Seitdem gilt für den Elfjährigen: Je größer das Fahrzeug, desto besser. Was für ein Glück, dass er sich auf dem Gelände der großväterlichen Betriebe diesbezüglich so richtig austoben kann. Egal ob Bagger, Radlader, Gabelstapler oder sogar Kran, Sebastian fährt, rangiert oder parkt rückwärts ein wie ein ganz Großer. Auch Moderator Klaas Heufer-Umlauf hat schon mal auf dem Bock Probe gesessen. Einen Faden per Gabelstapler in ein Nadelöhr zu fädeln, ist für ihn allerdings eine ganz neue Herausforderung, der er sich im Duell stellen muss. Ob es Klaas gelingt, Sebastian vom Gabelstapler-Thron zu stoßen?

Das „Musical-Duell“: Meggy (12) gegen Dagmar Koller

Wer erkennt mehr bekannte Musical-Hits anhand kurzer Ausschnitte? Die zwölfjährige Meggy ist ein echter Musical-Fan und für sie gibt es nur ein erklärtes Ziel: rauf auf die Bühne und spielen, singen und tanzen. Das Mädchen aus Gettorf bei Kiel übt dafür schon fleißig. Seit drei Jahren besucht Meggy eine Musicalschule und konnte so schon viel Bühnenerfahrung sammeln. Behält die Musical-Elevin gegen Dagmar Koller die Nerven? Die 80-jährige Österreicherin blickt auf eine ruhmreiche Welt-Karriere als Sängerin, Tänzerin und Schauspielerin zurück, hat selbst in weltbekannten Musicals wie „Westside Story“ und „My Fair Lady“ mitgespielt. Es heiß also: „Ohren auf!“ für Meggy und Dagmar Koller im Musical-Duell, wenn es darum geht, von einer Bigband live gespielte, kurze Ausschnitte aus bekannten Musicalsongs zu erkennen.

Das „Fitness-Trampolin-Duell“: Nele (9) gegen Dagi Bee

Wer macht mehr Sprünge auf dem Fitness-Trampolin? Für Nele aus Köln könnte der Tag gern mal 48 Stunden haben, denn neben der Schule trainiert die kleine Turnerin 20 Stunden in der Woche, manchmal sogar zweimal am Tag. Nele hat die Turnhalle quasi zu ihrem zweiten Zuhause gemacht. Auch Neles Gegnerin, Online-Star Dagi Bee mit mehr als sechs Millionen Followern bei Instagram, ist ein richtiger Wirbelwind und immer in Action. Doch reichen Sprungkraft und Ausdauer des Internetstars aus, um das Duell für sich zu entscheiden?

Das „Anatomie-Duell“: Mathis (12) gegen Dr. Johannes Wimmer

Wer kann mehr lateinische Namen von anatomischen Begriffen nennen? „Es fuhr ein Kahn im Mondenschein im Dreieck um das Erbsenbein. Vieleck groß und Vieleck klein, am Kopf da muss ein Haken sein.“ Achtung! – hierbei handelt es sich nicht um das lyrische Werk eines berühmten Dichters, sondern um eine Eselsbrücke, um sich die acht Handwurzelknochen zu merken. Der 12-jährige Mathis kennt sie alle und noch so viele mehr – und das sogar auf Latein! Oft sitzt der wissbegierige Hamburger in der Arztpraxis seiner Mutter, studiert Fachzeitschriften. Sein Gegner fachsimpelt nicht nur gerne, sondern ist auch noch vom Fach! Der Mediziner und TV-Arzt Dr. Johannes Wimmer nimmt es bei „Klein gegen Groß“ mit dem jungen Anatomie-Fan auf. Welcher der beiden Experten kann mehr anatomische Begriffe ins Lateinische übersetzen?

Das „Drehkick-Duell“: Mirac (13) gegen Jürgen Vogel

Wer versenkt per Drehkick mehr Bälle in einem Gefäß? In der vierten Ausgabe von „Klein gegen Vogel“ wird Jürgen Vogel vom amtierenden Deutschen Meister im Taekwondo herausgefordert. Mirac konnte gerade einmal gehen, da hat er schon mit dem Kampfsport begonnen. Heute ist der 13-Jährige aus Solingen stolzer Träger des schwarzen Gürtels und somit im wahrsten Sinne des Wortes ein Meister seines Faches. Sein Gegner Jürgen Vogel hat mit 14 Jahren den Kampfsport für sich entdeckt. Nach Kung-Fu, Kick- und Thaiboxen betreibt der Schauspieler heute Jiu Jitsu aktiv in einem Verein. Im Duell müssen die beiden Kontrahenten Flaschen so präzise per Drehkick wegtreten, dass die auf den Flaschen liegenden Golfbälle genau in die unter den Flaschen stehenden Gefäßen fallen. Ob Jürgen Vogel den richtigen Dreh raus hat und gegen den Junioren-Weltmeister Mirac gewinnen kann?

