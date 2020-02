ORF SPORT + mit der Skeleton-WM und der Eisschnelllauf-Sprint-WM

Auch am 28. Februar live: Fußball-2.-Liga und der Freestyle-Weltcup

Wien (OTS) - Programmhighlights am Freitag, dem 28. Februar 2020, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen von der Skeleton-WM in Altenberg (Damen 1. Lauf um 9.30 Uhr, 2. Lauf um 11.00 Uhr, Herren 3. Lauf um 13.00 Uhr, 4. Lauf um 15.00 Uhr), von der ISU Eisschnelllauf-Sprint-WM Hamar 2020 (500m Sprint Damen um 17.30 Uhr, 1.000m Sprint Damen um 18.50 Uhr), vom Fußball-2.-Liga-Spiel FAC Wien – Horn um 19.00 und 20.15 Uhr sowie vom Freestyle-Weltcup in Deštné (Big Air Damen) zeitversetzt um 21.45 Uhr, das Funsport-Magazin mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 10.40, 12.10 und 14.10 Uhr, die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr und das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ um 21.15 Uhr.

Höhepunkt der Bob- und Skeleton-Saison 2019/20 sind die Weltmeisterschaften, die vom 21. Februar bis 1. März in Altenberg in Deutschland ausgetragen werden. Kommentator ist Florian Prates.

Die ISU Eisschnelllauf-Sprint-Weltmeisterschaft geht von 28. Februar bis 1. März in Hamar in Norwegen über die Bühne. Kommentator ist Peter Brunner. (ORF TVthek live: 1.000m Sprint Damen von 18.50 bis 19.35 Uhr)

Mit dem FAC Wien und Horn treffen am 28. Februar zwei Mannschaften aufeinander, die um den Klassenerhalt in der Fußball-2.-Liga kämpfen. Die Wiener haben zuletzt 2:1 beim GAK gewonnen und sind nun Elfter. Horn musste sich zuhause gegen die Young Violets Austria Wien mit einem 2:2 begnügen und hat damit den vorletzten Tabellenplatz inne. Kommentator ist Daniel Warmuth.

Der Wintersport steht im Mittelpunkt dieser Ausgabe des Schulsport-Magazins „Schule bewegt“, moderiert von Karoline Zobernig. Zu sehen sind Beiträge über die Youth Olympic Games in Lausanne, ein Eislaufprojekt in Montafon, über die Stadtadler Skispringer, über Skibergsteigen und über Eisstockschießen.

Der letzte Big-Air-Bewerb der Freeskier in dieser Weltcup-Saison wird am 28. Februar (Damen) und 29. Februar (Herren) in Deštné in Tschechien ausgetragen. Kommentator ist Michael Mangge. (ORF-TVthek live von 19.55 bis 21.30 Uhr)

Alle Live-Übertragungen von ORF SPORT + sind außerdem via ORF-TVthek (TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen. Sendungen wie zum Beispiel das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen" oder das Schulsport-Magazin „Schule bewegt" können auch über die TVthek als Video-on-Demand abgerufen werden:

https://TVthek.ORF.at/programs/genre/Sport/1178.

