Heringsschmaus der Regionalmedien Austria mit langjährigen Partnern

Exklusives Get-together in der Meierei im Stadtpark

Wien (OTS) - Alljährlich laden die Regionalmedien Austria (RMA) am Aschermittwoch hochkarätige Gäste aus Politik und Wirtschaft zum Netzwerken in die Meierei im Stadtpark.

„Wir legen großen Wert auf direkten Kontakt und persönliche Kommunikation, und so freut es uns ganz besonders, dass auch dieses Jahr wieder zahlreiche Wegbegleiter unserer Einladung gefolgt sind, um mit uns einen unterhaltsamen Abend mit guten Gesprächen zu verbringen”, sagt RMA-Vorstand Gerhard Fontan.

Mit dem multimedialen Medienangeboten in allen Regionen Österreichs sind die RMA in Summe eines der größten heimischen Medienunternehmen. Doch trotz der Größe und des Erfolgs ist man sich bei den Regionalmedien Austria der eigenen Wurzeln stets bewusst: die Nähe zu den Menschen in den Regionen. „Unsere Medien liefern in allen Regionen des Landes Nachrichten aus der unmittelbaren Lebensumgebung und berichten über Dinge, die die Menschen bewegen. Ergänzend dazu erscheinen heuer die beiden großen Jahresschwerpunkte ,Unsere Erde‘ und ,FokusFrau‘ – zwei Themen, die hohe Relevanz für Wirtschaft, Politik und die Menschen unseres Landes haben”, erklärt RMA-Vorstand Georg Doppelhofer.

Unter den anwesenden Gästen: Bundesministerin Leonore Gewessler (Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation & Technologie) sowie Philipp Bodzenta (Coca-Cola), Schauspielerin Stefanie Dvorak, Kurt Egger (Österreichischer Wirtschaftsbund), Martin Eichtinger (NÖ Landesregierung), Anita Frauwallner (Allergosan), Bettina Glatz-Kremsner (Casinos Austria), Christian Gsöll (Allergosan), Gerhard Gucher (VAMED Vitality World), Martin Hagleitner (Austria Email), Sophie Karmasin (KARMASIN RESEARCH & IDENTITY), Werner Knausz (ARA), Mariana Kühnel (WKO Österreich), Markus Mair (Styria Media Group), Andreas Martin (Porsche Werbemittlung), Ulrike Mursch-Edelmayr (Österreichische Apothekerkammer), Alexander Pietsch (Nordsee), Josef Pröll (Leipnik-Lundenburger Invest), Martin Resel (A1), Alfred Riedl (Österreichischer Gemeindebund), Georg Rieger (DAN Küchen), Andreas Rinofner (OMV), Jürgen Roth (Wirtschaftskammer Österreich), Andreas Schubaschitz (Conrad Electronic), Christian Spreitzhofer (Renault Nissan Wien), Michael Umfahrer (Österreichische Notariatskammer), Ricardo-José Vybiral (KSV1870), Ernst Wastler (VAMED), Maria Zesch (T-Mobile).

Weiterführende Links:

Regionalmedien Austria AG: regionalmedien.at | meinbezirk.at



Rückfragen & Kontakt:

Regionalmedien Austria AG

Mag. Kerstin Traschler

Leitung Marketing und Kommunikation

M +43/664/80 666 8200

kerstin.traschler @ regionalmedien.at

regionalmedien.at