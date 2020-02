PALMERS eröffnet ersten Franchise-Standort in Deutschland

Mit der Eröffnung in Limburg beginnt ein neues Kapitel in der Wachstumsstrategie von PALMERS in Deutschland - weitere Expansion über Franchise ist geplant.

Wien (OTS) - Gemeinsam mit den ersten beiden deutschen Franchisepartnerinnen Cornelia Kingler und Sylke Hirth eröffnet PALMERS am 28. Februar 2020 in Limburg eine Filiale in Toplage in dem Einkaufs- und Erlebniscenter „WERKStadt“.

Mit einer Fläche von 130m2 bietet die neue Filiale das vielfältige Sortiment von PALMERS, welches beste Passform und Qualität verspricht. Aufregende Dessous und Lingerie, trendige Strümpfe, Bademode sowie Home- und Nightwear für Damen und Herren, werden Kunden und Kundinnen ab Ende Februar begeistern.

Cornelia Kingler und Sylke Hirth, PALMERS Franchisepartnerinnen aus Limburg: „Wir freuen uns mit der Marke PALMERS den starken Partner für Wäsche gefunden zu haben. Als erstes Wäschefachgeschäft im Center „WERKStadt“ in Limburg wollen wir unsere Kunden mit Beratungskompetenz und tollen Produkten begeistern.“

Ralph Hofmann, PALMERS Director Marketing & Sales: „Voller Freude sehen wir der Eröffnung in Limburg entgegen und bedanken uns für das Vertrauen von Cornelia Kingler und Sylke Hirth und ihrem Team. Das PALMERS Versprechen – beste Passform, beste Qualität und beste Beratung wird so perfekt in Limburg inszeniert. Damit setzen wir auch einen Meilenstein in unserer Wachstumsstrategie – es handelt sich um den ersten Franchise-Standort in Deutschland. Möglichst viele weitere sollen folgen. PALMERS ist aufgrund der starken Marke und der tollen Produkte stets der optimale Partner und steht für großteils jahrzehntelange, fruchtbare Beziehungen im Franchise.“

Über PALMERS

1914 hat Ludwig Palmers den Grundstein für ein besonderes Unternehmen gelegt, das bis heute seinen Erfolg auf außergewöhnliche Leistungen im Bereich Produkt, Kundennähe und Beratung begründet. PALMERS gilt als Innovationsführer im Wäschebereich und ist in Österreich klarer Marktführer mit über 200 Standorten. Hierzulande besitzt die Marke PALMERS einen Bekanntheitsgrad von fast 100 Prozent, womit sie als Markenikone bezeichnet werden darf. Über die Grenzen Österreichs hinaus genießt die Marke PALMERS einen ausgezeichneten Ruf und dank seiner legendären Plakatkampagnen eine überdurchschnittlich hohe Markenbekanntheit. Heute ist PALMERS an über 300 Standorten in 17 Ländern mit eigenen Filialen, Shop-in-Shop- und Franchiseflächen in ganz Europa vertreten. PALMERS konnte immer wieder neue Akzente und Maßstäbe setzen und sich dadurch als eine international führende Marke etablieren. Seit der Übernahme des Unternehmens 2015 durch die Familien Wieser und Hutman ist PALMERS auf dem Weg zu einer globalen Fashion-Brand.

