Lotto: Drei Quicktipps sorgten für dreimal 3 Millionen Euro

Solo-Sechser bei LottoPlus mit rund 700.000 Euro in Kärnten

Wien (OTS) - Sie haben vieles gemeinsam, jene drei Glücklichen aus Salzburg, dem Burgenland und der Steiermark, denen es gestern gelungen ist, den Lotto Sechsfachjackpot zu knacken: Da wäre natürlich einmal der Gewinn von jeweils knapp 3,1 Millionen Euro. Da wäre dann noch die Tatsache, dass alle drei per Quicktipp zum Erfolg gekommen sind, also dem Computer die Erstellung der Tipps und damit die Auswahl der Zahlen überlassen haben. Und da wäre dann noch die Tatsache, dass keiner der drei bis zur letzten Minute mit der Abgabe der Tipps gewartet hat: Der Gewinner aus dem Burgenland und jener aus Salzburg waren jeweils am Dienstag zu Mittag in ihrer Annahmestelle, der Steirer gar schon am Montag, ebenfalls zu Mittag.

Der Steirer ging dabei minimalistisch vor: Er spielte lediglich einen Tipp (inklusive LottoPlus und Joker), riskierte somit 3,20 Euro und erhielt (nahezu) das Ein-Millionenfache zurück. Die Gewinner aus Salzburg und dem Burgenland versuchten jeweils mit zwölf Tipps (inklusive LottoPlus und Joker) ihr Glück und erhielten somit für jeden eingesetzten Euro gut das 140.000-fache zurück.

Elf Spielteilnehmer erzielten am Mittwoch einen Fünfer mit Zusatzzahl. Drei Oberösterreicher, zwei Niederösterreicher, ein Burgenländer, ein Vorarlberger, ein Steirer sowie drei win2day-Useer gewannen dabei jeweils rund 29.800 Euro.

LottoPlus

Bei LottoPlus gab es am Mittwoch einen Solo-Sechser. Ein Kärntner war hier per Quicktipp erfolgreich und gewann rund 700.000 Euro. Für den LottoPlus Sechser der nächsten Runde etwa 200.000 Euro erwartet.

Joker

Beim Joker gab es zwei Spielteilnehmer, die die richtige Joker Zahl und auch das angekreuzte „Ja“ auf ihrer Quittung hatten. Ein Salzburger und ein Niederösterreicher gewannen damit jeweils rund 183.000 Euro.

Lotto Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 26. Februar 2020

3 Sechser zu je EUR 3.067.178,20 11 Fünfer+ZZ zu je EUR 29.753,70 326 Fünfer zu je EUR 1.095,20 869 Vierer+ZZ zu je EUR 123,20 13.945 Vierer zu je EUR 42,60 19.173 Dreier+ZZ zu je EUR 13,90 218.999 Dreier zu je EUR 4,90 606.732 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 03 06 11 16 25 43 Zusatzzahl: 01

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 26. Februar 2020

1 Sechser zu EUR 699.313,70 138 Fünfer zu je EUR 1.186,90 6.181 Vierer zu je EUR 23,60 106.262 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 14 16 30 31 32 42

Joker Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 26. Februar 2020

2 Joker EUR 182.752,90 13 mal EUR 8.800,00 176 mal EUR 880,00 1.815 mal EUR 88,00 18.047 mal EUR 8,00 181.226 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 1 5 5 3 7 8

