Der März im Cinema Paradiso Baden

Musik-Highlights und Filme rund um den Internationalen Frauentag

St. Pölten (OTS/NLK) - Der März steht im Cinema Paradiso Baden ganz im Zeichen starker Frauen: Rund um den Internationalen Frauentag am 8. März bietet ein Filmschwerpunkt vom 5. bis 31. März ein vielfältiges Programm von, über, aber nicht nur für Frauen. Zu sehen sind dabei „Der Glanz der Unsichtbaren“ (ab 5. März), „Little Women“ (ab 8. März), „All I Never Wanted“ (ab 12. März), „Honeyland“ (ab 13. März) und „Rafiki“ (ab 19. März). Außerdem gibt es am 30. März zu „Rafiki“ und am 31. März zu „All I Never Wanted“ Schulvorstellungen samt anschließender Diskussion im Kinosaal.

In seinem wöchentlichen „Film-Café“ serviert das Cinema Paradiso Baden nächsten Monat Kaffee und Kuchen zu „Knives Out“ (2. März), „Enkel für Anfänger“ (9. März), „Judy“ (16. März), „Little Women“ (23. März) und „Das perfekte Geheimnis“ (30. März). „Film, Wein + Genuss“ kombiniert am 25. März „Waren einmal Revoluzzer“ mit Kulinarik aus Markt Piesting und Weinen aus Gumpoldskirchen. Am 27. März wartet dann im Rahmen der Reihe „Filmriss“ Guy Ritchies „The Gentlemen“ mit Matthew McConaughey und Hugh Grant.

Im Rahmen von „Cinema Opera“ kann man bereits am 3. März Giacomo Puccinis Opernklassiker „La Bohème“ (Regie: Richard Jones) sowie am 17. März Ludwig van Beethovens „Fidelio“ in einer Neu-Inszenierung von Tobias Kratzer mit Jonas Kaufmann, Lise Davidsen u. a. (musikalische Leitung: Antonio Pappano) jeweils live aus dem Royal Opera House London genießen.

Weitere neue Filme im März sind Stefan Ruzowitzkys Hermann-Hesse-Verfilmung „Narziss und Goldmund“, der Filmspaß „Die Känguru-Chroniken“, die Doku „Das geheime Leben der Bäume“, die französische Komödie „La Vérité“, Clint Eastwoods „Der Fall Richard Jewell“ und „Just Mercy“. Auf die „Cinema Kids“ wiederum warten „Lassie – Eine abenteuerliche Reise“, „Pippi geht von Bord“, „Ruf der Wildnis“ und „Onward: Keine halben Sachen“.

Das Veranstaltungsprogramm startet am 18. März mit „Celtic Spring“ und irischer Musik von Mary Staunton & Jerry Mulvihill sowie The Conifers. Am 24. März folgt eine weitere Ausgabe „Tagebuchslam“, ehe am 26. März Der Nino aus Wien im Duo mit Bassist Paul Schreier zu hören ist.

Nähere Informationen, das detaillierte Programm und Karten beim Cinema Paradiso Baden unter 02252/25 62 25 und www.cinema-paradiso.at/baden.

