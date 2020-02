SWV Matznetter fordert pauschalen Absetzbetrag für Arbeitsplatz von EPU

Kleines Wahlzuckerl der Regierung reicht nicht aus

Wien (OTS) - Die Wirtschaftskammerwahl steht kurz bevor, das ist auch an den Ministerratsbeschlüssen merkbar: Türkis und Grün legen die monatliche Absetzbarkeit von Arbeitszimmern mit 100 Euro vor. Mehr als ein kleines Wahlzuckerl ist das aber nicht. „Ein Personen Unternehmen haben oft kein eigenes Arbeitszimmer in ihrer Wohnung – wir fordern eine echte Entlastung durch eine pauschale Abschreibung von 3.000 Euro jährlich für den Arbeitsplatz“, erklärt Christoph Matznetter, Präsident des Sozialdemokratischen Wirtschaftsverbands.

Langjährige Forderung

Dabei handelt es sich um eine Forderung, die der SWV schon seit über 10 Jahren in den Wirtschaftsparlamenten forciert und dabei stets auf Ablehnung seitens der Konservativen stieß. Wirtschaftsbund und ÖVP sprachen sich bisher gegen die pauschale Abschreibung des Arbeitsplatzes aus.

Kleinstunternehmen steuerlich entlasten

Während für Großkonzerne durch die Senkung der KÖSt eine steuerliche Entlastung von über 1,6 Milliarden Euro vorgesehen ist, werden die Ein-Personen-Unternehmen (EPU) und Klein- und Mittelbetriebe (KMU) mit Ankündigungen und Bagatellen abgespeist. „Wir brauchen Maßnahmen, die EPU und KMU in ihrer betrieblichen Lebensrealität entlasten. So müssen neben dem Arbeitsplatz auch die Ausstattung und Betriebskosten abschreibbar sein“, so Matznetter.

Abschließend ruft Matznetter zur Wahl auf: „Bis zum 5. März haben die österreichischen Unternehmerinnen und Unternehmer die Chance eine echte Interessenvertretung zu wählen, die sich kompromisslos für ihre Anliegen einsetzt. Wer für die Entlastung und Förderungen von EPU und KMU ist, wählt Liste 2.“

