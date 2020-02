FPÖ – Kickl: Blümel muss jetzt Rothensteiner und Pröll aus Casinos-Aufsichtsrat abziehen

Was in der ASFINAG gilt, muss auch bei den Casinos gelten

Wien (OTS) - FPÖ-Klubobmann NAbg. Herbert Kickl forderte heute Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) auf, die beiden in der Casinos-Affäre als Beschuldigte geführten Aufsichtsräte Walter Rothensteiner und Josef Pröll umgehend abzuberufen. „Was für die ASFINAG gilt, muss auch für die Casinos gelten“, sagte Kickl mit Bezug auf die gestern erfolgte Abberufung des Aufsichtsrats-Mitglieds Siegfried Stieglitz durch Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne).

„Ich wundere mich sehr, dass Blümel nicht schon längst Konsequenzen aus den Anschuldigungen gegen Rothensteiner und Pröll – immerhin Präsident und Vizepräsident des Aufsichtsrats – gezogen hat, die beide der Untreue verdächtigt werden“, sagte Kickl und erinnerte überdies an die skandalösen finanziellen Vergütungen, welche unter Rothensteiner ehemaligen Vorständen wie dem SPÖ-nahen Dietmar Hoscher und dem ÖVP-nahen Karl Stoss gewährt wurden. „Auch hier ist aus meiner Sicht zu prüfen, ob nicht auch ein Beratervertrag für maximal vier Arbeitsstunden pro Woche mit einer Bezahlung in der Höhe von 150.000 Euro pro Jahr den Tatbestand der Untreue erfüllt, denn geprasst wird hier aufgrund der Miteigentümerschaft des Staates mit dem Geld der Steuerzahler“, so Kickl. Die FPÖ arbeite derzeit an einer entsprechenden Sachverhaltsdarstellung.

