Mozart Akademie 2020: „Zauber der (Klavier-) Violinsonate“

Magische Momente im Bösendorfer-Saal im Mozarthaus Vienna

Wien (OTS/RK) - Am 8. März 2020 startet die diesjährige „Mozart Akademie“, die sich dem Thema „Zauber der (Klavier-) Violinsonate“ widmet. Der Konzertzyklus des Mozarthaus Vienna knüpft an die musikalischen „Akademien“ an, die Mozart selbst organisierte und in denen er an wichtigen Aufführungsorten in Wien vor sein Publikum trat. Sowohl die beiden Frühjahrs-Termine als auch die zwei Herbst-Termine stehen fest.

Mozart Akademie-Termine im Frühjahr 2020:

Sonntag, 08.03.2020, 11:30 Uhr

Mit einer heiteren Sonate für Klavier und Violine in C-Dur (KV 303) in einem frühen Stil Mozarts beginnt das Programm des ersten Akademiekonzerts, gefolgt von der berühmten B-Dur-Sonate (KV 454), einer für Violine und Klavier gleichermaßen musikalisch anspruchsvollen und virtuosen Meisterkomposition Mozarts. Anschließend wird ein romantisches Highlight, die „Regenlied-Sonate“ in G-Dur Op. 78 von Johannes Brahms aufgeführt. Sechs hochtalentierte Studierende der Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien (MUK), drei PianistInnen und drei ViolinistInnen, führen durch das Konzert.

Sonntag, 26.04.2020, 11:30 Uhr

Das zweite Konzert der Mozart Akademie 2020 startet mit der „Figaro-Sonate“ in A-Dur (KV 526), für viele die bedeutendste Klavier-Violin-Sonate Mozarts. Entstanden ist das Werk zur selben Zeit wie die Oper „Don Giovanni“, und ist gleichermaßen von der Besinnung auf den Tod geprägt. Die große Sonate in Es-Dur Op. 18 von Richard Strauss repräsentiert den Gipfel der romantischen Instrumentalsonate in einer innigen, höchst virtuosen Verflechtung der beiden Instrumente Violine und Klavier.

Vorschau für die Mozart Akademie im Herbst 2020:

Sonntag, 18.10.2020, 11:30 Uhr

Sonaten von W.A. Mozart und O. Respighi

Sonntag, 08.11.2020, 11:30 Uhr

Sonaten von W.A. Mozart und J.S. Bach

Tickets für die Mozart Akademie 2020:

Abonnement - Vier Konzerte

Preis: Regulär EUR 96,- / Ermäßigt EUR 84,-

Preis: Regulär EUR 96,- / Ermäßigt EUR 84,- Einzelticket

Preis: Regulär EUR 28,- / Ermäßigt EUR 24,-

Tickets sind an der Museumskassa im Mozarthaus Vienna (täglich zwischen 10.00 Uhr und 18.30 Uhr) oder im Wien-Ticket-Callcenter (01/588 85, täglich von 08.00 bis 20.00 Uhr), im Wien-Ticket-Pavillon bei der Staatsoper (Herbert von Karajan Platz, 1010 Wien, täglich von 10.00 bis 19.00 Uhr), online unter www.wien-ticket.at sowie in allen weiteren Wien-Ticket-Vorverkaufsstellen erhältlich.

