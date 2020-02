dvo Software ist neuer Eigentümer von Klinger Software

Mit dem Kauf des Mitbewerbers Klinger Software im Jänner 2020 setzt dvo, kurz nach der Partnerschaft mit dem deutschen ERP-Anbieter Scopevisio, den nächsten Expansionsschritt

Das geballte Know-how von Klinger, dvo und unserem neuen Partner Scopevisio, gibt uns noch mehr Entwicklungspotenzial. Alle Kunden können einen Technologiesprung in eine neue Softwaregeneration machen Dr. Rainer Haude, Geschäftsführer dvo Software

Wien (OTS) - dvo Software ist auf deutlichem Expansionskurs. Den eigentlich fest verteilten Markt für Steuerberater- und Unternehmenssoftware in Österreich mit innovativen Lösungen aufzurütteln, ist das Ziel von Rainer Haude, der als Geschäftsführer von dvo Software auch die Geschäfte von Scopevisio in Österreich verantwortet. Strategische Expansion ist Teil dieses Plans. "Klinger bietet hoch qualitative und gut durchdachte Software für das Rechnungswesen. Wir freuen uns sehr, sowohl das gesamte hervorragende Team als auch die zufriedenen Kunden von Klinger Software in der wachsenden dvo-Familie zu begrüßen," so Haude.

Gemeinsam in die Zukunft

Die Entwicklung von Software für Steuerberater und Finanzsoftware für Unternehmen wird durch steigende steuerliche und wirtschaftliche Anforderungen immer komplexer und investitionsintensiver. „Das geballte Know-how von Klinger, dvo und unserem neuen Partner Scopevisio, gibt uns noch mehr Entwicklungspotenzial. Alle Kunden können einen Technologiesprung in eine neue Softwaregeneration machen“, so Haude weiter. Die deutsch-österreichische Technologiegruppe verfügt über 130 Mitarbeiter und betreut über 7.500 KMUs. Davon betreut die dvo mit rund 50 Mitarbeitern über 3.500 Kunden in Österreich.





Neue Perspektiven

Kurt Klinger, Inhaber von Klinger Software, gibt Mitarbeitern und Kunden mit diesem Schritt eine neue Perspektive: "dvo ist für mich mit dem innovativen Partner Scopevisio aktuell die erste Wahl. Die strategischen Ziele und Visionen haben mich ebenso überzeugt, wie die atmosphärischen Faktoren." Kurt Klinger wird auch zukünftig als Software-Chefarchitekt sein Know-how in die technologische Weiterentwicklung der gemeinsamen Steuerberaterlösungen einbringen.

Erfolg und Produktivität durch Automation

Scopevisio bietet die Basis für hochautomatisierte finanzwirtschaftliche und betriebliche Prozesse, wie es sie bisher in Österreich noch nicht gab. Steuerberater können ihre Klienten auf ganz neue Art in der digitalisierten Welt unterstützen und sie mit revolutionären Auswertungstools individueller beraten. Unternehmen wiederum steigern mit Scopevisio ihre administrative Effizienz durch den Einsatz künstlicher Intelligenz zur Automatisierung von betrieblichen Prozessen, dem sogenannten „Assisted Work“, dramatisch. Für beide gilt: Durch den Technologiesprung bleiben sie auch auf dem globalen Markt für lange Zeit konkurrenzfähig.

Scopevisio und dvo: Presseinfo - https://www.dvo.at/presse-scopevisio/

Mehr Info Presse dvo

Rückfragen & Kontakt:

dvo Software - Presse

Mag. Martina Amon-Kieslinger

T: +43 (0)1 544 69 79-749

Mobil: +43 (0)699 11 54 11 02

m.amon-kieslinger @ dvo.at