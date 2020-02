empowHer-#weforshe - Pressekonferenz

Muslimische Jugend Österreich lädt anlässlich des Internationalen Frauentags zum Presseauftakt ihres neuen Jahresschwerpunkts ein

Wien (OTS) - Vermehrte Berichte über häusliche Gewalt, die internationale Bewegung #metoo, ein erschreckender Anstieg an Frauenmorden in unserem Land, der Abbau von Förderungen für Gewaltschutzeinrichtungen sowie sexistische und rassistische Politiken zur Marginalisierung von Frauen im Bildungssystem und am Arbeitsmarkt stellen Rückschritte für unsere Gesellschaft dar.



Gleichzeitig werden frauenpolitische Themen aktuell fast ausschließlich im Kontext von Migrations- und Islampolitik behandelt. Eine echte Verbesserung der Lebensumstände von Frauen in unserem Land, sieht anders aus.



Die MJÖ nimmt all das zum Anlass, sich aktiv mit österreichischer Frauenpolitik, gesamtgesellschaftlichen und innermuslimischen Herausforderungen auseinandersetzen und stellt am 5.3. ihren neuen Jahresschwerpunkt empowHer-#weforshe vor.

Datum: 05.03.2020, 10:00 - 11:00 Uhr

Ort: Impact Hub Vienna

Lindengasse 56, 1070 Wien, Österreich

