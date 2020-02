Rollentausch: Schweine im Bett – Menschen auf Vollspaltenboden

Am Mittwoch Vormittag dem 4. März protestieren Aktivist_innen des VGT gegen die Haltung von Schweinen ohne Stroh auf Vollspaltenboden.

Wien (OTS) - Der VEREIN GEGEN TIERFABRIKEN nimmt die kürzlich veröffentlichte

Anfragebeantwortung des Tierschutzministeriums als Anlass zum Protest

gegen die Vollspaltenbodenhaltung. Ein mit Spalten durchzogener

Betonboden ist niemals "physisch angenehm".



Immer noch müssen 60 % der Schweine in Österreich auf steinhartem

Vollspaltenboden dahinvegetieren. Nicht einmal Stroh wird ihnen

angeboten. Dieses würde die Spalten verkleben. Die Folge ist ein Leben

auf Betonboden, ständig dem Gestank der eigenen Exkremente ausgesetzt.



Wir Menschen hingegen verbringen praktisch jede Nacht in einem Bett und haben die Möglichkeit uns unter eine Decke zu kuscheln und weich zu liegen. Würden Sie mit einem Schwein tauschen und auf Betonboden

schlafen wollen?



Der VEREIN GEGEN TIERFABRIKEN macht mit einer spannenden Aktion darauf

aufmerksam, was wir den Schweinen in Österreich zumuten. Dazu werden

die Rollen getauscht.

Es werden ein original Vollspaltenboden und ein Bett aufgebaut. Nur dieses Mal legen sich Schweine ins Bett und die Menschen müssen auf Vollspaltenboden liegen.

Datum: 04.03.2020, 10:00 - 11:00 Uhr

Ort: Mariahilfer Straße/Ecke Neubaugasse

1070 Wien, Österreich

Url: https://vgt.at/presse/news/2020/news20200226fg.php

