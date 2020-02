Moosbrugger: Gratulation zu 100 Jahre AK - Gemeinsam Zukunftsfragen lösen

LK Österreich: Große Herausforderungen verlangen gemeinsame Anstrengungen

Wien (OTS) - "Große Herausforderungen verlangen gemeinsame Anstrengungen, um sie zu meistern. Unter dem Motto 'Die Zukunft gemeinsam gestalten' tragen die Sozialpartner zusammen zur Verbesserung der wirtschafts- und sozialpolitischen Bedingungen in diesem Land wesentlich bei. Sie dienen als Ansprechpartner für die Regierung, um mit der Expertise aller beteiligten Institutionen Lösungsansätze in allen relevanten Bereichen anbieten zu können. Daher ist die Sozialpartnerschaft weiterhin notwendig und wichtig, um, über alle ideologisch geprägten Barrieren im ökonomischen, sozialen und ökologischen Bereich hinweg, zentrale strategische Zukunftsfragen zu thematisieren und miteinander Lösungen zu finden. In diesem Sinne hat die AK im vergangenen Jahrhundert Wesentliches für dieses Land erreicht", gratulierte Landwirtschaftskammer (LK) Österreich-Präsident Josef Moosbrugger AK-Präsidentin Renate Anderl zum heutigen 100-Jahr-Jubiläum der Arbeiterkammer.

Herausforderungen gemeinsam meistern

"Dem hohen Anspruch, für dieses Land auch in Zukunft Lösungsvorschläge für die großen Fragen anbieten zu können, werden wir nur dann weiterhin gerecht werden, wenn wir uns in unserer Lösungskompetenz weiterentwickeln. Vorschläge zur Verbesserung der wirtschafts-, umwelt- und sozialpolitischen Bedingungen in diesem Land zu machen, ist und bleibt eine wesentliche Aufgabe der Sozialpartner. Die Verantwortlichen in allen Sozialpartnerorganisationen sind sich darüber einig, große strategische Zukunftsfragen gemeinsam anpacken zu wollen", so Moosbrugger. (Schluss)

