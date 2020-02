FONDS professionell Service Award 2020: zum fünften Mal in Folge »herausragend« für Helvetia

Helvetia wurde im Rahmen des FONDS professionell KONGRESSES mit dem Service Award für ihre »herausragende« Serviceleistung prämiert.

Wir haben uns das Ziel gesetzt, der beste Partner für den Vertrieb zu sein. Das spüren unsere Partner und das zeigt sich in all unseren Aktivitäten. Die neuerliche Auszeichnung der herausragenden Serviceleistung – zum fünften Mal in Folge – ehrt uns sehr und bestärkt uns in unserem Weg. Werner Panhauser, Vorstand für Vertrieb und Marketing Helvetia Österreich

Wien (OTS) - Die Vertreter der österreichischen Finanzbranche haben entschieden: Helvetia darf sich nun schon zum fünften Mal in Folge über den Preis der »herausragenden« Serviceleistung freuen. Werner Panhauser, Vorstand für Vertrieb und Marketing, nahm den Preis für die Helvetia Versicherungen entgegen: » Wir haben uns das Ziel gesetzt, der beste Partner für den Vertrieb zu sein. Das spüren unsere Partner und das zeigt sich in all unseren Aktivitäten. Die neuerliche Auszeichnung der herausragenden Serviceleistung – zum fünften Mal in Folge – ehrt uns sehr und bestärkt uns in unserem Weg. «

Bester Partner heißt bester Service

Bester Partner für den Vertrieb zu sein ist bei Helvetia klar in der Strategie verankert. Um das zu erreichen, braucht es auch besten Service. »Einer unserer Services ist ein umfangreiches Weiterbildungsangebot für unsere Partner«, erzählt Panhauser, »eine weitere Dienstleistung ist Geschwindigkeit. Wir arbeiten laufend daran, unsere Antwortgeschwindigkeit und Erreichbarkeit zu perfektionieren.« 87 Prozent aller Anrufe werden innerhalb von 20 Sekunden entgegengenommen und bearbeitet. Bei insgesamt 680.000 Service-Point-Kontakten pro Jahr ist dies für die Partner von Helvetia täglich spürbar.

Herausragende Kundenzufriedenheit

Auch auf Kundenseite wurde die heimische Versicherung top bewertet: Helvetia landete bei der kürzlich veröffentlichten ÖGVS-Studie zum »Kunden Champion 2020« auf Platz zwei in der Kategorie Lebensversicherer. Der Branchenmonitor stellt Helvetia eine herausragende Kundenzufriedenheit aus.

Service Award: Finanzexperten entscheiden

Als Basis für die Auswertung des Service Awards dient eine Leserbefragung von FONDS professionell, an der sich Finanzprofis per Internet beteiligten. Bereits in den vergangen vier Jahren hat FONDS professionell im Rahmen des Service Awards die Servicequalität von Helvetia als »herausragend« ausgezeichnet.

