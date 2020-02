Grüne Wien/Kraus zu Life Ball: „Unterstützung der AIDS Hilfe und anderen Institutionen begrüßenswert“

Wien (OTS) - „Ich freue mich, dass die finanziellen Mittel des Life-Balls weiterhin der Aids Hilfe Wien und anderen relevanten Organisationen zu Gute kommen. Schade ist allerdings, dass es nicht gelungen ist, den Life Ball weiterzuführen oder weiterzuentwickeln“, so der Sprecher der Grünen Andersrum, Peter Kraus.



Die Aids Hilfe Wien hat anlässlich des Welt-Aids-Tages 2019 ein Konzept für ein Zentrum für sexuelle Gesundheit vorgestellt. Damit soll den aktuellen internationalen Entwicklungen im HIV- und AIDS-Bereich Rechnung getragen werden. Darüber hinaus würde HIV im Kontext aller sexuell übertragbaren Krankheiten eingebettet und die bisherigen Test- und Beratungsangebote erweitert werden. „Ich unterstütze eine Weiterentwicklung in diese Richtung, denn sexuelle Gesundheit ist mehr als nur HIV/AIDS. Das muss sich auch in den Angeboten der Stadt Wien zeigen“, so Kraus.

„Der Life Ball war ein Fixpunkt im Regenbogenmonat Juni und ein wichtiger Event der queeren Community, die diesen Ball über Jahre unterstützt und getragen hat. Damit die gesamte Vielfalt der queeren Wiener Community gestärkt wird, ist es auch notwendig, dass die unterschiedlichen NGOs und Vereine gefördert werden“, so Kraus abschließend.





