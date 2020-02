NEOS: Höchstgerichtliche Entscheidung zeigt Notwendigkeit für offenen Dialog zur Sterbehilfe

Gerald Loacker: „Wir dürfen die Augen vor den persönlichen Wünschen der Menschen an ihrem Lebensende nicht verschließen.“

Wien (OTS) - „Die Diskussion in großen Teilen der Bevölkerung und die Entwicklungen in Europa machen es unumgänglich, auch in Österreich endlich eine offene und ehrliche Diskussion über das Thema Sterbehilfe zu führen. Die Politik tritt zentrale gesellschaftliche Fragen immer öfter an Höchstgerichte ab, weil wir uns vor einem unvoreingenommenen Diskurs fürchten und die Augen vor den persönlichen Wünschen der Menschen an ihrem Lebensende verschließen“, sagt NEOS-Sozialsprecher Gerald Loacker.

Diskussionsverbot heißt, Menschen alleine zu lassen

Den aktuellen Anlass für eine solche Debatte sieht Loacker in der heutigen Entscheidung des deutschen Verfassungsgerichts, das Sterbehilfeverbot in Deutschland als grundgesetzwidrig aufzuheben. Während es in der benachbarten Schweiz und den Niederlanden seit Jahrzehnten klare, legale Regeln gibt, planen nun auch andere europäische Länder wie Spanien und Portugal gerade Schritte in diese Richtung.

Loacker: „Die Frage, ab welchem Punkt sich der Staat aus der intimen und höchstpersönlichen Phase des Abschieds aus dem Leben zurückzuziehen hat, muss auch in Österreich offen geführt werden. Wer diese Diskussion verbietet oder rein ideologisch führt, belässt unzählige Menschen weiter in einem persönlichen Dilemma und drängt sie bei einer der schwersten Entscheidungen des Lebens in die Kriminalität, die immer öfter jenseits der Grenzen Österreichs endet.“

