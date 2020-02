Wiener Städtische Versicherung ist „HERAUSRAGEND“

Bei der Verleihung des österreichischen Fondspreises wurde die Wiener Städtische mit ihren Serviceleistungen zum vierten Mal in Folge mit der Bewertung „herausragend“ prämiert.

Wien (OTS) - Ausgezeichnetes Service und das Setzen immer neuer Maßstäbe – das ist der Anspruch der Wiener Städtischen an sich und an ihre Arbeit für und mit ihren Kunden. Und das zahlt sich aus: Bereits zum vierten Mal in Folge erhielt das Unternehmen aufgrund ihrer konstant überzeugenden Serviceleistungen den FONDS professionell Service-Award mit dem Prädikat „hervorragend“. Vorstandsdirektorin Sonja Steßl nahm den Preis voller Stolz in Empfang: „Wir werden nicht nur an unseren Produkten gemessen, sondern zu einem großen Teil auch an unserem Service. Daher feilen wir laufend an unserem Angebot mit dem Ziel, jeden Tag noch ein Stück besser zu werden – das schätzen unsere Kundinnen und Kunden, ebenso wie unsere Partnerinnen und Partner. Die Auszeichnung sehen wir als Bestätigung und gleichzeitig als Ansporn für die Zukunft.“

Top-Service – persönlich und digital

Neben der österreichweiten, persönlichen Vor-Ort-Betreuung durch kompetente Partnerberater setzt die Wiener Städtische ihre Digitalisierungsoffensive zügig fort. Zu den bereits etablierten digitalen Kanälen wie dem ChatBot, dem Live Chat, der Videoberatung und der Video-Schadensmeldung präsentierte sie kürzlich die neue Gesundheits-App, mit der ambulante Rechnungen für Ärzte, Therapeuten, Medikamente und Heilbehelfe noch einfacher online eingereicht werden können.

Mehr Qualitätspartnerschaften, umfassende Aus- und Weiterbildungsangebote

Die Wiener Städtische wird ihren Partnervertrieb quantitativ und qualitativ weiter ausbauen. Derzeit gibt es 350 Qualitätspartnerschaften – mittelfristig werden 500 angestrebt. Gleichzeitig werden die Servicelevels – u.a. regelmäßige Planungsgespräche und eine 48-Stunden-Antwortgarantie für Offerte und Auskünfte sowie exzellente regionale, persönliche Betreuung – laufend weiterentwickelt und optimiert. Außerdem bietet die Wiener Städtische umfassende Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten: Mitarbeiter der Qualitätspartner können kostenlos das – für IDD anrechenbare – „Partnercollege“ absolvieren. Mit der Partnerbetreuer-Akademie hat die Wiener Städtische eine, in dieser Form in Österreich einzigartige, Ausbildungsinitiative entwickelt, in der qualifiziertes Wissen vermittelt und praktische Trainings auf höchstem Niveau angeboten werden.

