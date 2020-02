Wirtschaftskammer Österreich gratuliert Arbeiterkammer zum 100-jährigen Bestehen

Sozialpartnerschaft als österreichische Erfolgsgeschichte – gemeinsam Herausforderungen der Zukunft angehen

Wien (OTS) - „Im Namen der Wirtschaft gratuliere ich der Arbeiterkammer zu ihrem 100-jährigen Jubiläum. Die Sozialpartnerschaft ist eine österreichische Erfolgsgeschichte, gemeinsam mit der Arbeiterkammer haben wir schon viel Gutes für die Österreicherinnen und Österreicher auf den Weg gebracht“, sagt Harald Mahrer, Präsident der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ).

„Wir schätzen die gute Gesprächsbasis mit der Arbeitnehmerseite, insbesondere mit der Arbeiterkammer, und freuen uns auf die künftige Zusammenarbeit“, ergänzt WKÖ-Generalsekretär Karlheinz Kopf. „Nun gilt es, gemeinsam die Herausforderungen der Zukunft anzugehen, damit Österreich auch in einer digitalisierten Welt an der Spitze bleibt“, so Kopf abschließend. (PWK70/FS)

