Gewessler/Matthä/Kapsch: Einladung zur PK „Zukunft Güterverkehr in Österreich – Klimaschutzpotential nutzen, Wirtschaft stärken“

Dienstag, 10. März 2020, 9:00 Uhr Haus der Industrie, Arthur-Krupp-Saal

Wien (OTS) - Um die Klimaziele zu erreichen, müssen mehr Güter auf der Schiene transportiert werden. Österreich verfügt nicht nur über eine der leistungsfähigsten Bahnen der Welt und dementsprechend auch über einen der höchsten Bahnanteile am Güterverkehr in Europa, ebenso bringt die weltweit angesehene heimische Bahnindustrie genau jene Technologie und Innovationen hervor, die dafür notwendig sind. Dennoch, für die entscheidende Reduktion des LKW-Verkehrs braucht es weitere Maßnahmen zur Verlagerung des Güterverkehrs auf die weitaus klimafreundlichere Schiene – in Österreich, aber auch in Europa gesamt.



Wir laden Sie herzlich zur Pressekonferenz ein, in der die wichtigsten Akteure des Systems Bahn in Österreich gemeinsam Einblicke in die Möglichkeiten, Vorhaben und Initiativen geben, wie in absehbarer Zeit mehr Kapazitäten im Bereich des Güterverkehrs auf die Schiene gebracht werden können.

Ihre Gesprächspartner sind:

Leonore Gewessler , Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie

, Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie Andreas Matthä , Vorstandsvorsitzender ÖBB-Holding AG

, Vorstandsvorsitzender ÖBB-Holding AG Kari Kapsch, Präsident Verband der Bahnindustrie



Datum: Dienstag, 10. März 2020, 9:00 Uhr

Ort: Haus der Industrie, Arthur-Krupp-Saal, Schwarzenbergplatz 4, 1010 Wien

