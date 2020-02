„Gute Nacht Österreich“ mit Peter Klien am 27. Februar in ORF 1

Und: Wiedersehen mit „Dorfers Donnerstalk“ in den „Nacht Classics“

Wien (OTS) - In der neuen Ausgabe von „Gute Nacht Österreich“ am Donnerstag, dem 27. Februar 2020, um 21.55 Uhr in ORF 1 wird u. a. ein Blick auf die Patientenmilliarde geworfen. Außerdem gibt es eine Reportage im Dreivierteltakt, die schon zu den lieben Gewohnheiten von Peter Klien zählt: Er hat sich nämlich vergangene Woche beim Opernball mit den richtigen Fragen unter die Reichen und Schönen gemischt. Den genauesten Blick wirft „Gute Nacht Österreich“ in dieser Folge auf die Pink Tax. Das ist keine neue Idee der NEOS und auch nicht die Steuererklärung der gleichnamigen Sängerin – Pink Tax ist der Mehrpreis, der bei speziell für Frauen angebotenen Produkten und Dienstleistungen verlangt wird.

Gleich danach, um 22.30 Uhr, steht in den „Nacht Classics“ ein Wiedersehen mit dem Kultformat „Dorfers Donnerstalk“ auf dem Programm.

