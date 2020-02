EINLADUNG: Neue Volkspartei Wien lädt zum 36. ordentlichen Landesparteitag

„Zeit, aufzubrechen. Für ein neues Wien.“ – Landesparteitag am 29. Februar 2020 in der METAStadt im 22. Bezirk – Livestream ab 10:00 Uhr via Facebook

Wien (OTS) - Unter dem Motto „Zeit, aufzubrechen. Für ein neues Wien.“ lädt die neue Volkspartei Wien am 29. Februar ab 10:00 Uhr zum 36. ordentlichen Landesparteitag in die METAStadt im 22. Bezirk. Vor rund 800 Gästen und Delegierten stellt sich Landesparteiobmann Gernot Blümel gemeinsam mit seinen Stellvertreterinnen Veronika Mickel-Göttfert, Margarete Kriz-Zwittkovits und Elisabeth Woschnagg der Wiederwahl.

„Als Gernot Blümel vor vier Jahren die ÖVP Wien neu aufgestellt hat, war sein Ziel, die Volkspartei wieder zu einer starken, schlagkräftigen und dynamischen bürgerlichen Stadtpartei zu machen“, so Landesgeschäftsführerin Bernadette Arnoldner. „Dazu ist uns schon einiges gelungen: Wir haben bei den jüngsten bundesweiten Wahlen dreimal in Folge den 2. Platz in Wien erzielt. Bei der heurigen Wien-Wahl gibt es nach fast 100 Jahren die echte Chance auf etwas wirklich Neues und die Chance, dass Wien neu regiert werden kann. Dazu ist es an der Zeit, gemeinsam aufzubrechen. Für ein neues Wien.“

Wir laden die Kolleginnen und Kollegen von Presse, Hörfunk, Fernsehen, Foto- und Internetredaktionen herzlich zu diesem 36. ordentlichen Landesparteitag ein.

Aus organisatorischen Gründen sind Akkreditierungen unter Dr.-Otto-Neurath-Gasse 3, 1220 Wien

SHUTTLE-SERVICE:

In der Zeit von 8:30 bis 19:00 Uhr fährt im 10-Minuten-Intervall ein Shuttle mit direktem Transfer zwischen der U2-Station Stadlau und der METAStadt.

TAGESORDNUNG:

1. Eröffnung und Begrüßung

2. Totengedenken

3. Anträge und Berichte

4. Beschlüsse

5. Interviews Ehrengäste

6. Interview Sebastian Kurz

7. Rede Gernot Blümel

8. Wahlen

9. Energie tanken - ab ca. 13:00 Uhr

LIVESTREAM:

Der gesamte Landesparteitag der neuen Volkspartei Wien kann via Livestream über Facebook verfolgt werden. Er startet am Samstag um 10:00 Uhr. Link:

https://www.facebook.com/neuevolksparteiwien/

SOCIAL MEDIA:

Sowohl auf Facebook als auch auf Instagram (#blümelfürwien) wird laufend vom Landesparteitag berichtet. Links:

https://www.facebook.com/gernot.blumel.1/

http://bit.ly/Bluemel_Instagram

FOTOS:

Die Neue Volkspartei Wien stellt laufend druckfähige Fotos zur honorarfreien Verwendung über folgenden Link zur Verfügung. Link:

http://bit.ly/Lpt2020

VIDEOS:

Sämtliche Videos vom Landesparteitag sind unter folgendem Link abrufbar: Link:

https://steinerlive.cloud/sharing/3nRIV8GRB

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

