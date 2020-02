„Talk 1“ zu „Die Corona-Angst – Wie gut sind wir für eine Epidemie gerüstet?“

Am 27. Februar um 21.05 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Das Coronavirus hat Österreich erreicht. Erste Verdachtsfälle haben sich bestätigt, erste Quarantänemaßnahmen wurden gesetzt. Politik und Behörden arbeiten auf Hochtouren an sämtlichen Sicherheitsvorkehrungen, entwickeln laufend Krisenszenarien, um für den Fall einer weiteren Verbreitung des Virus in Österreich gerüstet zu sein. Ziel ist es, mit verschiedenen Maßnahmen das Virus so gut wie möglich unter Kontrolle zu halten, mögliche Erkrankte gesundheitlich optimal zu versorgen und die Bevölkerung ausreichend zu informieren. Wie also sind wir gerüstet? Welche Maßnahmen könnten auf uns zukommen? Wie funktionieren sie und was würden sie für uns im Alltag bedeuten? Wie gehen Menschen, die bereits in abgeriegelten Orten – etwa in Italien – unter Quarantäne stehen, mit der Situation um? Was bedeutet die derzeitige Situation für geplante Reisen? Wie groß ist die Gefahr für uns wirklich und wo geht es eher um die gefühlte Angst als um die wirkliche Bedrohung? Zum Thema „Die Corona-Angst – Wie gut sind wir für eine Epidemie gerüstet?“ begrüßt Lisa Gadenstätter zu „Talk 1“ am Donnerstag, dem 27. Februar 2020, um 21.05 Uhr in ORF 1.

Zu Gast sind:

Gerald Gartlehner, Arzt, klinischer Epidemiologe, berät die WHO ins Sachen Coronavirus

Oberst Michael Bauer, Sprecher des Verteidigungsministeriums

Monika Stickler, psychosozialer Dienst, Rotes Kreuz

Daniela Aigner, Touristin in Venedig

ORF informiert in allen Medien

Der Infopoint ORF.at/corona informiert umfassend über alle aktuellen News, die wichtigsten Fragen, Hotlines, Info-Seiten und Begriffsklärungen. Auf der ORF TELETEXT-Seite 660 werden die wichtigsten Fragen zu diesem Thema beantwortet. debatte.ORF.at widmet sich ebenfalls dem Coronavirus. In der TVthek sowie in der Radiothek informieren Themenkörbe mit allen gesammelten Beiträgen zum Coronavirus. Hinweise zu aktuellen Sondersendungen über das Coronavirus stehen auf tv.ORF.at.

