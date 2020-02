Grüne Wirtschaft setzt sich mit Forderungen nach EPU-Erleichterungen durch!

Maßnahmen wie die Absetzbarkeit von mobilen Arbeitszimmern helfen vor allem kleinen Unternehmer*innen

Wien (OTS) - Die Grüne Wirtschaft begrüßt die heute im Ministerrat angekündigten Erleichterungen für kleine und Einpersonen-Unternehmen. „Ich freue mich, dass unsere langjährigen Forderungen nach echten Entlastungen für EPU und KMU jetzt umgesetzt werden“, so Jungwirth.

Konkret können Arbeitnehmer*innen ab 1.1. 2021 maximal 1.200,- Euro jährlich für ein mobiles Arbeitszimmer absetzen. Mit den bereits vorgestellten Maßnahmen wie die Anhebung der Abschreibungshöhe für geringwertige Wirtschaftsgüter auf 1.000,- Euro und der Einführung eines Gewinnrücktrags für Einnahmen-/Ausgaben-Rechner*innen wird daraus ein echtes Entlastungspaket für kleine Unternehmen.

„ Die große Mehrheit der Unternehmer*innen in Österreich sind EPU und KMU. Bislang sind wir mit unseren hartnäckigen Forderungen nach mehr Unterstützung für diese wichtige Wirtschaftsgruppe auch beim ÖVP-Wirtschaftsbund immer wieder abgeblitzt. Dass sich mit der neuen Bundesregierung offenbar auch die Einstellung in der Interessenvertretung ändert, ist ein sehr gute Nachricht für die heimische Wirtschaft “, so Jungwirth abschließend.

