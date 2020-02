WK Wien Ruck gratuliert zu 100 Jahren Arbeiterkammer

Wirtschaftskammer Wien-Präsident Walter Ruck: Sozialpartner stehen für verlässliche Rahmenbedingungen und Stabilität.

Wien (OTS) - Heute vor 100 Jahren wurde das Arbeiterkammer-Gesetz beschlossen. „Ich gratuliere der Arbeiterkammer zu diesem Jubiläum und bedanke mich – trotz manchmal unterschiedlicher Interessenlage - für die durchwegs konstruktive und sozialpartnerschaftliche Zusammenarbeit in den letzten Jahren“, sagt Walter Ruck, Präsident der Wirtschaftskammer Wien: „Verlässliche Rahmenbedingungen und Stabilität sind heute wichtiger denn je. Dafür stehen die Sozialpartner. Es liegt in unserer Hand, im partnerschaftlichen Dialog diese Rahmenbedingungen positiv mitzugestalten, zum Wohle des Landes, seiner Menschen und Unternehmen. In diesem Sinne freue ich mich auf eine weitere, gute Zusammenarbeit.“

Die Wirtschaftskammer Wien hat bereits 2017 eine Standortpartnerschaft mit der Arbeiterkammer Wien und der Stadt Wien abgeschlossen. Durch einen kontinuierlichen Austausch sollen dadurch die Rahmenbedingungen für den Wirtschaftsstandort verbessert werden. Große Themen dabei sind Verkehr, Ausbildung und Infrastruktur.

