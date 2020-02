Seidler sieht kooperatives Doktorat als Herausforderung

uniko: Erfolg des Projekts von Universitäten und FH wird von Auswahlverfahren abhängen

Wien (OTS) - „Die Voraussetzung für das Funktionieren gemeinsamer Doktoratsprogramme von Universitäten und Fachhochschulen ist, diese auf Augenhöhe aufzusetzen – das ist eine große Herausforderung für beide Seiten.“ Dies erklärte heute, Mittwoch, die Präsidentin der Universitätenkonferenz (uniko), Rektorin Sabine Seidler zu den Eckpunkten des neuen Förderprogramms „kooperatives Doktorat“, das gestern seitens des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung im Ministerrat vorgestellt wurde. Der Erfolg und die Attraktivität des Programmes für die Institutionen und die zukünftigen Doktorandinnen und Doktoranden werde, so Seidler, auch davon abhängen, wie die Auswahlverfahren gestaltet werden. Das Projekt werde jedenfalls zum Prüfstein für die künftige Zusammenarbeit von Universitäten und Fachhochschulen (FH).

Für die Universitäten gehe es darum, gemeinsam mit den FH promotionswürdige Forschungsthemen zu entwickeln: Die FH müssten dazu die für die Betreuung erforderlichen habilitierten Personen (Faculty) aufstellen und gemeinsam mit den Universitäten die Grundlagen für die geforderte „strukturierte Doktoratsausbildung“ entwickeln, hält die Präsidentin der uniko fest. Das Pilotprojekt, das die Ausbildung von rund 30 Doktorandinnen und Doktoranden auf diesem Weg erlaubt, soll im Herbst gestartet werden. Je nach Themen und beteiligten Institutionen werden Programme sehr unterschiedlicher Größe entstehen, die wiederum eine Herausforderung bei der wettbewerblichen Vergabe von Fördermitteln sein wird.

„Es müssen noch viele Details erarbeitet werden. Absehbar ist aber bereits heute, dass sich der Wissenschaftsfonds FWF auf alte Stärken der Doktoratsförderung wird besinnen müssen“, betont Seidler. Die aktuelle Förderschiene Doc.funds setze Strukturen voraus, die im kooperativen Doktorat noch zu entwickeln seien. Sollte das Programm ausschließlich zur „Personalentwicklung des wissenschaftlichen Personals an den FH“ aufgesetzt werden, greife das zu kurz und laufe Gefahr, zu einer „Doktoratsausbildung zweiter Klasse“ degradiert zu werden. Seidler: „Damit wäre niemandem gedient; das Ziel, die Zusammenarbeit zwischen Fachhochschulen und Universitäten zu fördern und die Forschungskompetenz an den FH zu stärken, ist so nicht erreichbar.“

Um ein nachhaltiges Programm zu etablieren, müsse nach Ansicht der uniko-Präsidentin dem Aufbau dieser Strukturen entsprechender Raum und entsprechende Finanzierung gewidmet werden. „Aufnahmeverfahren in das Doktoratsprogramm nach internationalen Standards würden gewährleisten, dass Doktoratsausbildung nach einheitlichen Standards, somit auf Augenhöhe, stattfindet. Das themenspezifische forschungsseitige Zusammenwachsen von Universität und Fachhochschule wird durch gemeinsame Doktorandinnen und Doktoranden mit Sicherheit beflügelt, ohne dass die jeweiligen Stärken aufgebeben werden müssen – und genau darauf kommt es an“, ergänzt Seidler.

