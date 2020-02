Konzert „Abend im Biedermeier“ im Bezirksmuseum 21

Wien (OTS/RK) - Der Verein „Freunde der Beethoven-Gedenkstätte in Floridsdorf“ bittet am Samstag, 29. Februar, zu einem Konzert im Bezirksmuseum Floridsdorf (21., Prager Straße 33, „Mautner Schlössl“). Diese Veranstaltung trägt den Titel „Ein Abend im Biedermeier“ und findet im Festsaal des Museums statt. Beginn ist um 18.00 Uhr. Die Besucherinnen und Besucher erwartet ein „Salonkonzert mit Werken von Franz Schubert und Josef Lanner“. Melodien aus zeitgenössischen Bühnenstücken komplettieren das Programm. Neben Alice Waginger (Sopran) und Judith Engel (Geige) treten die Pianisten Eva Krapf und Manfred Hohenberger auf, die zwei- und vierhändig am Flügel musizieren. Als Conférencier fungiert Manfred Hohenberger. Die Zuhörerschaft soll „Eintrittsspenden“ entrichten (12 Euro pro Person). Nähere Informationen: Telefon 271 96 24 und E-Mail office@beethoven-gedenkstaette.at.

Verschiedenste Konzerte, von der Klassik bis zum Swing, sowie Lesungen, Ausstellungen und manch andere Kultur-Projekte sind im monatlichen Veranstaltungskalender des Museums im „Mautner Schlössl“ verzeichnet. Erteilung von Auskünften dazu: Telefon 0664/55 66 973. Der ehrenamtlich engagierte Museumsleiter und Bezirkshistoriker Ferdinand Lesmeister ist auch via E-Mail zu erreichen: bm1210@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Verein „Freunde der Beethoven-Gedenkstätte“: www.beethoven-gedenkstaette.at

Bezirksmuseum Floridsdorf: www.bezirksmuseum.at

Sopranistin Alice Waginger: www.alice-waginger.com/

Pianist und Moderator Manfred Hohenberger: www.manfredhohenberger.com/

Kultur-Veranstaltungen im 21. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/floridsdorf/

