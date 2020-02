ORF SPORT + mit der Skeleton-WM in Altenberg

Am 27. Februar im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Donnerstag, dem 27. Februar 2020, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen von der Skeleton-WM in Altenberg (Herren 1. Lauf um 10.00 Uhr, 2. Lauf um 12.00 Uhr), das Funsport-Magazin mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 11.10 Uhr, das FIS-Alpine-Ski-World-Cup-Magazin 2019/20 um 19.00 Uhr, das Snowboard-FIS-World-Cup-Magazin um 19.30 Uhr, die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr sowie die Höhepunkte von der Österreichischen Leichtathletik-Hallen-Staatsmeisterschaft um 20.15 Uhr, vom Herren-Riesenslalom in Yuzawa Naeba um 20.45 Uhr, vom Formel-E-Rennen in Mexiko City um 21.45 Uhr und von den FIA WEC 6h von COTA Lone Star Le Mans um 22.00 Uhr.

Höhepunkt der Bob- und Skeleton-Saison 2019/20 sind die Weltmeisterschaften, die vom 21. Februar bis 1. März in Altenberg in Deutschland ausgetragen werden. Kommentator ist Florian Prates.

Details unter presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen von ORF SPORT + sind außerdem via ORF-TVthek (TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen.

(Stand vom 26. Februar, kurzfristige Programmänderungen möglich)

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at