Coronavirus: Verlängerte „ZIB“ heute um 13.00 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Heute, am Mittwoch, dem 26. Februar 2020, widmet sich die auf eine Stunde verlängerte „ZIB“ um 13.00 Uhr in ORF 2, präsentiert von Margit Laufer, den jüngsten Entwicklungen zum Thema Coronavirus.

Ein 90-minütiges „Thema Spezial“ mit u. a. den Studiogästen Gesundheitsminister Rudolf Anschober und Innenminister Karl Nehammer steht heute um 20.15 Uhr in ORF 2 ebenfalls ganz im Zeichen des Virus. ORF III zeigt um 21.55 Uhr ein „MERYNS sprechzimmer Spezial“.

„Talk 1“ widmet sich am 27. Februar um 21.05 Uhr in ORF 1 dem Thema „Die Corona-Angst – Wie gut sind wir für eine Epidemie gerüstet?“. Außerdem präsentiert ORF III am 27. Februar um 20.15 Uhr eine Sondersendung mit Ingrid Thurnher, gefolgt von einer themenaffinen Dokumentation um 21.05 Uhr.

ORF informiert in allen Medien

Der Infopoint ORF.at/corona informiert umfassend über alle aktuellen News, die wichtigsten Fragen, Hotlines, Info-Seiten und Begriffsklärungen. Auf der ORF TELETEXT-Seite 660 werden die wichtigsten Fragen zu diesem Thema beantwortet. debatte.ORF.at widmet sich ebenfalls dem Coronavirus. In der TVthek sowie in der Radiothek informieren ab heute Themenkörbe mit allen gesammelten Beiträgen zum Coronavirus.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at