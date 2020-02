AVISO Medientermin: RHI Magnesita läutet in Radenthein die Zukunft der Ausbildung ein

Wien (OTS) - Seit mehr als 80 Jahren bildet RHI Magnesita in Radenthein Fachpersonal aus. Jetzt macht der Weltmarktführer für Feuerfestlösungen in seinem Kärntner Werk die Ausbildung fit für die Zukunft: Mit dem neuen Lehrberuf ProzesstechnikerIn und der Teilnahme am Kärntner Pilotprojekt „Lehre & Studium“, bekommen Jugendliche alle nötigen Werkzeuge in die Hand, um den digitalen Wandel in der Industrie mitgestalten zu können.

Stefan Borgas (CEO RHI Magnesita), Heimo Wagner (Werksleiter Radenthein), Reinhard Zammernig (Ausbildner in Radenthein) und Michael Maier (Bürgermeister von Radenthein) geben gemeinsam mit Lehrlingen Einblick in die Lehrwerkstätte, führen durch die modernen, automatisierten Fertigungshallen und informieren über die neuen Ausbildungswege.

Die MedienvertreterInnen sind herzlich eingeladen (Interview-, Foto- und Filmmöglichkeiten).

RHI Magnesita läutet in Radenthein die Zukunft der Ausbildung ein

Datum: 03.03.2020, 14:00 Uhr

Ort: RHI Magnesita

Millstätterstraße 10, 9545 Radenthein, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Lisa Fuchs

Spokesperson / Head of Corporate Communications

lisa.fuchs @ rhimagnesita.com

M +43 699 1870 6198



Patrizia Pappacena

Vice Spokesperson

patrizia.pappacena @ rhimagnesita.com

M +43 699 1870 6443