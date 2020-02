Hofer: Großes Verständnis für Wünsche der Volksgruppenbeiräte

3. Nationalratspräsident empfing Delegation der österreichisches Volksgruppenbeiräte

Wien (OTS) - Der 3. Nationalratspräsident Norbert Hofer hat die Vorsitzenden und stellvertretenden Vorsitzenden der österreichischen Volksgruppenbeiräte zu einem Arbeitsgespräch im Parlament empfangen. Darin berichtete die Delegation von aktuellen Anliegen und formulierte eine Reihe von Wünschen an die Politik. So sei die Höhe der Volksgruppenförderung in den letzten 25 Jahren nicht mehr erhöht worden. Ein weiterer Punkt betrifft das Anhörungsrecht im Begutachtungsverfahren von Gesetzen, die Auswirkungen auf die Volksgruppen haben. Dieses sei derzeit nicht gegeben. Änderungen streben die Volksgruppen darüber hinaus bei der Presseförderung an.

Norbert Hofer signalisierte im Gespräch großes Verständnis für die Anliegen der Volksgruppen: „Ich werde für die Forderungen der Volksgruppen auch innerhalb des Parlaments entsprechend um Unterstützung ersuchen und hoffe, dass es hier eine gemeinsame Anstrengung gibt, um die Situation der Volksgruppen in Österreich zu verbessern.“

