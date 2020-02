Umfrage von Morphean: 77 % der IT-Manager sagen aus, dass die physische Sicherheit optimierungsbedürftig ist

Fribourg, Schweiz (ots/PRNewswire) - Bei einer Umfrage unter 1000 IT-Entscheidungsträgern quer durch Europa haben 77 % der Befragten ausgesagt, dass Systeme für die physische Sicherheit nicht optimiert sind. Für 20 % hat die Verbesserung der physischen Sicherheit 2020 oberste Priorität. Fast die Hälfte der IT-Manager gab an, dass sie derzeit eine cloudbasierte Lösung für Videoüberwachung (VSaaS) bzw. Zugangskontrolle (ACaaS) verwendet. Weitere 36 % ziehen eine solche Lösung in Betracht, während mit 79 % die Mehrheit eine Installation innerhalb eines Jahres erwartet.

Hosted Security-Anbieter Morphean ruft zu mehr Zusammenarbeit zwischen Experten für physische Sicherheit und IT auf, um drängende Sicherheits- und Informationsfragen zu adressieren

In der Regel wenden sich IT-Manager an ihre Anbieter für IT-Infrastruktur, wenn sie zusätzliche Services benötigen. Sie sollten bei der Entscheidung aber auch Installateure für physische Sicherheitslösungen in Betracht ziehen, die sich auf diesem Gebiet und speziell mit den Informationsmechanismen dieser Systeme nachweislich bestens auskennen. Zu bedenken ist auch, dass sich zwar IT-Wiederverkäufer nicht unbedingt mit den Systemen auskennen, aber andererseits der Installateur einer physischen Sicherheitslösung die Sprache der IT-Abteilung lernen und sich damit eine neue Kompetenz aneignen muss.

Rodrigue Zbinden, CEO von Morphean SA, kommentierte: "Die interne IT-Abteilung wird bei der Beschaffung und Implementierung vernetzter Überwachungs- und Zugangskontrollsysteme immer stärker einbezogen. Aus diesem Grund müssen IT-Wiederverkäufer und die Installateure physischer Sicherheitslösung besser zusammenarbeiten. Eine schnelle und effektive Bereitstellung dieser zweckbestimmten und vollständig optimierten Systeme ist nur dann möglich, wenn die Funktionen IT und physische Sicherheit kooperieren und die gleiche Sprache sprechen."

Die wachsende Akzeptanz gegenüber gehosteten Sicherheitslösungen ist eine Chance für IT-Wiederverkäufer und die Installateure physischer Sicherheitslösung, um gemeinsam mit Unternehmen ihre physische Sicherheit zu verbessern und gleichzeitig über den Business Intelligence-Nutzen aufzuklären, der sich durch cloudbasierte Lösungen für Überwachung und Zugangskontrolle bietet. Als Partner sind beide Seiten in der Lage, eine optimale Systemkonfiguration bereitzustellen, die sowohl die physische Umgebung als auch die Computer- und Netzsysteme schützt. Diese umfassende und übergreifende Lösung kann die Markterfordernisse besser erfüllen.

Wichtigste Umfrageergebnisse:

Die Hälfte der Befragten nannte höhere Sicherheit als den Hauptvorteil von VSaaS/ACaaS

84 % der IT-Manager verwenden cloudbasierte Lösungen zur Videoüberwachung oder Zugangskontrolle oder ziehen dies in Betracht

79 % der Befragten, die VSaaS bzw. ACaaS in Betracht ziehen, erwarten eine Einführung in den nächsten 12 Monaten

77 % der IT-Manager sagen aus, dass die physische Sicherheit optimierungsbedürftig ist; für 20 % hat die Verbesserung der physischen Sicherheit in den nächsten 12 Monaten oberste Priorität

