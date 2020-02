VHS science day: Wissenschaft erleben!

Am 2. März warten spektakuläre Experimentiershows und Vorträge renommierter Wissenschaftler*innen darauf, entdeckt zu werden.

Wien (OTS) - Was hat das Kochen eines Frühstückseis mit der Kaffeemaschine zu tun? Beeinflussen Leberkäsesemmeln etwa doch unsere Gene? Was sind Dunkelwolken und warum braucht die Lieblingsjeans Enzyme? Antworten auf diese und viele weitere Fragen finden Interessierte an einem Tag, an dem sich alles um Wissenschaft ohne Einstiegshürden dreht. Am 2. März wird beim VHS science day gezeigt, was Wissenschaft alles kann und dass sie vor allem eines kann: sie nützt uns allen. Ganz alltägliche Dinge wie unsere Ernährung sind ein wahres Füllhorn spannender Erkenntnisse und Aha-Erlebnisse. Kostenlose Experimentiershows bringen Alt und Jung zum Staunen und spannende Gratis-Vorträge von renommierten Wissenschaftler*innen präsentieren neueste Erkenntnisse.

Vom Schweinsbraten zu den Sternen

Im Planetarium steht der diesjährige VHS science day ganz im Zeichen der Ernährung. Die Vorträge spannen einen Bogen vom Einfluss der Nahrung auf die Gene über ökologische Aspekte bis zur Physik des Schweinsbratens mit perfekter Kruste, in deren Mysterien Werner Gruber einführt. In der VHS Ottakring erfahren Interessierte Spannendes über unsere versteckten Helfer im Alltag: die Enzyme. Was sie mit Gentechnik zu tun haben und wofür sie im großen Maßstab produziert werden, klärt der Vortrag auf. Wer gerne selbst nach Erkenntnissen streben möchte, lernt am science day „Österreich forscht“ und viele Mitmach-Projekte kennen. Den Abschluss bildet die beeindruckende Planetariumsshow „Hidden Stars“, bei der alle gemeinsam zu einer Reise zum Südsternhimmel aufbrechen.

Für Schulklassen gibt es ein spezielles Programm am Vormittag: Auf sie wartet in der Kuppel des Planetarium Wien ein faszinierender Streifzug durch unser Sonnensystem und tolle physikalische Experimentiershows mit Werner Gruber und seinem Team.

Die VHS science card um nur 19 Euro

Als besonderes Schmankerl für Wissenschaftsfreaks und alle, die es noch werden wollen, gibt es nur an diesem Tag die VHS science card ermäßigt um 19 Euro (statt 29 Euro) an allen Standorten der Wiener Volkshochschulen und auf www.vhs.at. Sie ist das Ticket zu rund 300 spannenden Wissenschaftsvorträgen in einem Semester!

Das VHS Science Programm an den Wiener Volkshochschulen

Der VHS Science Schwerpunkt in Kooperation mit der Universität Wien stellt für die Wiener Bevölkerung wissenschaftlich aktuelles und gesellschaftspolitisch relevantes Wissen bereit und bietet ein vielseitiges und interdisziplinäres Vortragsprogramm, das allen Interessierten – unabhängig von Alter, Bildung und finanziellem Hintergrund – die Chance bietet, in verschiedenste Wissenschaftsdisziplinen einzutauchen. Renommierte und aufstrebende junge Wissenschaftler*innen stellen aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse anschaulich dar und zeigen dabei neueste Forschungsergebnisse, State of the Art und aktuelle Studien.

Factbox:

Wann: 2.3.2020

Schulklassen: 09:30-12:00 Uhr

Abendprogramm: 18:00-23:00 Uhr

Wo: Planetarium Wien, 2., Oswald-Thomas-Platz 1

Bzw. VHS Ottakring, 16., Ludo Hartmann-Platz 7

Eintritt: frei



Weitere Informationen und das komplette Programm unter www.vhs.at/scienceday .

