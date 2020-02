IKG Wien bestellt Rabbiner Jaron Engelmayer zum neuen Oberrabbiner

Einstimmiger Beschluss des Kultusvorstands nach mehrmonatigem Rabbinerfindungsprocedere und Hearing am 24. Februar 2020

Wien (OTS) - Am Montag Abend hat der Kultusvorstand, das oberste Gremium der Israelitischen Kultusgemeinde Wien (IKG), den 43-jährigen Rabbiner Jaron Engelmayer zum Oberrabbiner von Wien bestellt. Die Entscheidung für den gebürtigen Schweizer, der derzeit Rabbiner der Gemeinde Karmiel in Israel ist, erfolgte einstimmig. Amtsantritt ist im Sommer 2020. „Wir heißen Rabbiner Engelmayer schon jetzt herzlich willkommen, sowohl als Oberrabbiner von Wien als auch als Rabbiner des Stadttempels“, so IKG-Präsident Oskar Deutsch.

Der Bestellung ging ein mehrmonatiger internationaler Auswahlprozess durch eine vom Kultusvorstand eingesetzte Kommission voraus. Am Montag beantwortete Rabbiner Engelmayer in einem Hearing Fragen der Mitglieder des Kultusvorstands und interessierter Gemeindemitglieder. Einen ausführlichen Bericht und ein erstes Interview mit Rabbiner Engelmayer finden Sie auf

https://www.ikg-wien.at/rabbiner-jaron-engelmayer-wird-zum-neuen-oberrabbiner-von-wien-gewaehlt/

