Einladung zur Pressekonferenz: Wirtschaftlicher Nutzen der klinischen Forschung in Österreich

Wien (OTS) - Das Institut für pharmaökonomische Forschung (IPF) hat im Auftrag der PHARMIG eine Analyse erstellt, in der aufgezeigt wird, welchen Nutzen die Durchführung von klinischen Prüfungen hat, und zwar für das Gesundheitswesen, die Wirtschaft, den Forschungsstandort, die Gesellschaft und, nicht zuletzt, für die Patienten.

Die Studie betrachtet einen Zeitraum von insgesamt fünf Jahren, in welchem mehr als 20.000 Patientinnen und Patienten an klinischen Prüfungen in Österreich teilgenommen haben. Analysiert wurden die direkten, indirekten und sekundären volkswirtschaftlichen Effekte wie Wertschöpfung und Beschäftigung auf die Gesamtwirtschaft.

Die Auswertung basiert auf Daten tatsächlich in Österreich durchgeführter klinischer Prüfungen und stellt aufgrund ihrer Tiefe eine einzigartige Analyse dar, die im Journal of Medical Economics publiziert wird.

Wir laden Sie herzlich zur Präsentation ein und möchten Ihnen bei diesem Pressegespräch auch aufzeigen, wo – abgeleitet von den Analyseergebnissen – angesetzt werden sollte, um Österreich als Forschungsstandort international zu stärken.



Datum: Mittwoch, 4. März 2020

Uhrzeit: 09:00 Uhr

Ort: Cafe Museum, Bibliothek, Operngasse 7, 1010 Wien

Ihre Gesprächspartner (in alphabetischer Reihenfolge):

Mag. Alexander Herzog , Generalsekretär PHARMIG, Verband der pharmazeutischen Industrie Österreichs

, Generalsekretär PHARMIG, Verband der pharmazeutischen Industrie Österreichs Dr. Stefan Kähler , Vorsitzender Standing Committee Klinische Forschung der PHARMIG

, Vorsitzender Standing Committee Klinische Forschung der PHARMIG Dr. Evelyn Walter, Geschäftsführerin IPF, Institut für pharmaökonomische Forschung

Rückfragen & Kontakt:

PHARMIG - Verband der pharmazeutischen Industrie Österreichs

Peter Richter, BA, MA

Head of Communications & PR

Tel.: 01/40 60 290-20

peter.richter @ pharmig.at

www.pharmig.at