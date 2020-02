MCÖ und PRVA: Diskussion zu Kommunikation im digitalen Zeitalter: „Ohne das Analoge ist alles Digitale nichts.“

Der historische Reitersaal der Oesterreichischen Kontrollbank (OeKB) diente als Kulisse für höchst moderne Themen:

Wien (OTS) - Gestern Abend trafen sich die Mitglieder und Gäste des Marketing Club Österreich und des Public Relations Verband Austria (PRVA) zu einem gemeinsamen Clubabend rund um die „Kommunikation im digitalen Zeitalter.“

Ein Abend, zwei Verbände und vier Experten, die gemeinsam zur Essenz guter Kommunikation in der heutigen Zeit vordrangen: Ingrid Gogl (Head of Digital & Internal Communications, ÖBB), Florian Haas (Head of Brand, Marketing & Communications, EY Österreich), Christian Krpoun (Geschäftsführer von currycom communications und des Österreichischen PR-Gütezeichens) sowie Tanja Mantz (Head of Digital Marketing, Cinepromotion/Constantin Film) diskutierten über die Gegenwart und Zukunft der digitalen Kommunikation.

Transparenz und Relevanz

Ob online oder offline, wer seine Zielgruppe erreichen möchte, muss eine relevante und transparente Kommunikation sicherstellen, darin waren sich alle Diskutanten einig. Ingrid Gogl brachte es gut auf den Punkt: „In der Kommunikation geht es vor allem um ein Werteversprechen, um – man möge mir das Buzzwording verzeihen –die Purpose Driven Communication. Welche Themen sind für unsere Zielgruppe wirklich relevant, was berührt die Menschen? Dabei gilt es zuallererst, an die Message zu denken, dann erst an den Kanal.“ Das unterstreicht auch Tanja Mantz, die es mit einem kleinen Team schafft, über 30 verschiedene Kanäle zu bedienen und das überaus erfolgreich: „Als ich vor etwa zwei Jahren meinen Job antrat, war es mein Ziel, den digitalen Fußabdruck im Gesamtkontext zu verbessern. Dank der Onlineplattformen ist es uns gelungen, mehr als 500.000 Tickets zusätzlich zu verkaufen.“ Darüber hinaus erklärt sie: „Unsere Zielgruppen sind sehr unterschiedlich, vom kleinen Kind, das sich den ersten Kinderfilm ansieht bis zum Kinobesucher im hohen Alter ist alles dabei.“ Auch hier gelte es, auf jedem Kanal die richtigen Inhalte zu transportieren.

„Gute Kommunikation ist wie ein erfolgreiches Date“

Florian Haas wiederum vergleicht Kommunikationsarbeit mit einem guten Date: „Nur wer richtig zuhört, auf die Fragen eingeht und für gute Unterhaltung sorgt, erfüllt die Erwartungen seiner Flamme. Sonst werde ich mich mit dieser Person bestimmt nicht mehr treffen.“ „Ohne das Analoge ist alles Digitale nichts“, sagt Christian Krpoun. Für ihn gehe es darum, sich das Beste aus beiden Welten für die Marke zu Nutzen zu machen. Als die Diskussion auf die Glaubwürdigkeit der Medien fällt, erwähnt er den jährlich erscheinenden Edelman Trust Barometer und meint: „Die Menschen möchten einfach glauben, was sie lesen, hören und sehen. Aber sie vertrauen vor allem den Medien, die sie selbst konsumieren.“ Zum Thema Glaubwürdigkeit der Influencer spricht Gogl ihrem Team ein großes Lob aus: „Die glaubwürdigsten Influencer sind unsere Mitarbeiter selbst, darum ist die interne Kommunikation so enorm wichtig. Bei uns postet sogar der Lokführer über seine Erlebnisse auf Social Media und ist somit vertrauensvoller als jedes Posting aus unserer Redaktion. Unsere Mitarbeiter leisten hier großartige Arbeit.“

Automatisiert in die Zukunft

Zur digitalen Kommunikation der Zukunft verriet Haas, dass sein Unternehmen demnächst automatisiertes Marketing ausrollen werde: „Auch wenn es paradox klingt, die Automatisierung bewirkt, dass Kommunikation menschlicher wird.“ Seiner Meinung nach wird sich auch die Konvergenz zwischen Kommunikation und Marketing weiter verstärken. „Das Ziel ist ein nahtloses Kommunikationserlebnis über die gesamte Customer Journey.“ Mit inspirierenden Worten gibt auch Krpoun einen schönen Ausblick, als er meint: „Die Zukunft der Kommunikation wird fantastisch. Sie wird fantastisch, wenn wir mit Relevanz und den richtigen ethischen Inhalten kommunizieren. Wenn wir wahrhaftig und transparent sind.“

Über 120 Mitglieder und Gäste im historischen Reitersaal

Der souveräne Moderator des Abends war Dejan Jovicevic (CEO, Der Brutkasten). Die Begrüßung übernahmen Georg Wiedenhofer (Präsident des Marketing Club Österreich) und Julia Wippersberg (Präsidentin des PRVA). Die beiden Clubs konnten an diesem Abend über 120 Mitglieder und Gäste im historischen Reitersaal der OeKB begrüßen, darunter Harald Fleischer (ÖAMTC), Martin Fleischhacker (Wiener Zeitung), Lisa-Maria Neuhofer (Decathlon Austria GmbH), Gabriele Schöngruber (Oracle Austria GmbH ) sowie Irmgard Wiesinger (The Swatch Group).

