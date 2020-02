ÖGK - Kucher: „Ablehnung von zusätzlichen Kassenstellen auf Kosten von Kindern ist skandalös“

Wien (OTS/SK) - Obwohl es dringenden Bedarf an zusätzlichen Kinder- und Jugendpsychiatern in Wien gibt und die Ärztekammer neue Stellen ausschreiben will, wird das von der neuen Österreichischen Gesundheitskasse abgelehnt. „Das ist skandalös. Man könnte den Eindruck gewinnen, es geht dem Generaldirektor, ÖVP-Mann Wurzer, nur darum, Wien und der Wiener Bevölkerung zu schaden“, zeigt sich SPÖ-Gesundheitssprecher Philip Kucher entsetzt über heutigen Bericht in der „Presse“. Die ersten Tage der ÖGK haben bewiesen, dass die schwarz-blaue Kassenfusion sich nicht nur als finanzielles Desaster darstellt, sondern auch die bisher sehr gute Gesundheitsversorgung in Österreich sich zusehends verschlechtert, wenn das so weitergeht. ****

Vor ein paar Tagen erst hat sich herausgestellt, dass die Kassenfusion zu einem Riesendefizit von 1,7 Milliarden führt und die von Kanzler Kurz versprochene „Patientenmilliarde“ ein „Fake“ ist. „Fake“ waren auch die von Kurz versprochenen gleichen Leistungen für alle Versicherten sowie eine schlankere Struktur der neuen Kasse. „Dass den Patienten jetzt neben Selbstbehalten auch Kürzungen bei den Leistungen drohen, beweist sich heute schon am Beispiel der Blockade von zusätzlichen Kinder- und Jugendpsychiatriestellen durch die ÖGK“, so Kucher.

Gerade für Kinder und Jugendliche sind monatelange Wartezeiten auf eine Behandlung nicht zumutbar. „Wir haben in der Kinder- und Jugendpsychiatrie massive Lücken. Und das obwohl die Zahl der Betroffen seit Jahren zunimmt. Dass hier zusätzliche Kassenstellen von der ÖGK abgelehnt werden, ist nicht nur für die Betroffenen unzumutbar. Es ist auch politisch kurzsichtig, denn durch Nicht- oder verspätete Behandlung von Krankheiten entstehen auch dem Gesundheits- und Sozialsystem höhere Kosten", so Kucher. (Schluss) sl/ls

