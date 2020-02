Donaustadt: „Beatles Tribute“ am 29.2. im Kultur-Stadl

Wien (OTS/RK) - Die nächste Veranstaltung im „Kultur-Stadl Eßling“ (22., Eßlinger Hauptstraße 96) ist ein Konzert mit der Kapelle „His Sister Pam“: Am Samstag, 29. Februar, fängt um 19.00 Uhr die Veranstaltung „A Beatles Tribute Evening“ an. An dem Abend dreht sich alles um das „Abbey Road“-Album der legendären Band „The Beatles“. Der Zutritt ist gratis. Vergabe von Zählkarten: Telefon 0677/630 19 868. Bestellung von Zählkarten per E-Mail: reservierung@kulturfleckerl.at.

Gernot Feldner (Gitarre, Gesang), Andi Sagmeister (Gitarre), Gerhard Buchegger (Klavier, Gesang), Georg Schmelzer-Ziringer (Bass, Gesang) plus Raphael Giller (Schlagwerk) gestalten als Quintett „His Sister Pam“ eine spannende melodiöse Hommage an die „Beatles“. Angela Hannappi ist die Obfrau der Vereinigung „Kulturfleckerl Eßling“ und informiert unter der Telefonnummer 0699/180 646 40 über künftige Projekte. Kontaktaufnahme per E-Mail: kultur@kulturfleckerl.at.

