ORF SPORT + mit den Highlights von den alpinen Damen-Rennen in Crans Montana

Am 26. Februar im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Mittwoch, dem 26. Februar 2020, in ORF SPORT + sind die Höhepunkte vom Weltcup-Skispringen in Rasnov um 19.00 und 23.00 Uhr sowie von den alpinen Damen-Rennen in Crans Montana (Damen-Abfahrten um 20.15 und 21.15 Uhr, Damen-Kombination um 22.15 Uhr) sowie die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr.

Die alpinen Ski-Damen bestritten in Crans Montana in der Schweiz am 21. und 22. Februar je eine Abfahrt und am 23. Februar eine Kombination aus. Bei beiden Abfahrten feierte die Schweiz mit Lara Gut-Behrami und Corinne Suter einen Doppelsieg. Die dritten Plätze gingen an Österreich: Stephanie Venier wurde am Freitag Dritte, Nina Ortlieb am Samstag. In der Kombination am Sonntag siegte Federica Brignone aus Italien vor Franziska Gritsch aus Österreich und vor Ester Ledecká aus Tschechien.

(Stand vom 25. Februar, kurzfristige Programmänderungen möglich)

