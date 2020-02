Klavierabend mit Giovanni Allevi am 4.3.2020 im Wiener Konzerthaus

Wien (OTS) -



Klavierabend mit Giovanni Allevi

Termin: Mi., 4. März 2020, 19:30 Uhr im Wiener Konzerthaus

Tickets: Konzerthaus Tel: 01-242 002,

www.konzerthaus.at; www.oeticket.com; www.wien-ticket.at

Giovanni Allevi wird gerne der ‚Philosoph unter den Pianisten‘ bezeichnet. Enfant terrible der zeitgenössischen Musik trifft es schon wesentlich besser, aber in Wahrheit ist er viel mehr als das. Er entzieht sich sämtlichen Genreeinteilungen, schöpft aus den unterschiedlichen musikalischen Strömungen und all das bündelt sich in seinen Kompositionen, die den Weg zum Klavier finden. Seine Kompositionen entstehen eruptiv, sie lassen einen Einblick in das das durchaus komplizierte Seelenleben des Künstlers zu und sehr viel geschieht dabei auf einer ganz bestimmten, nicht wirklich erklärbaren Ebene, auf der Giovanni Allevi eine Brücke zu seinem Publikum baut.

In seiner italienischen Heimat schlägt seine Popularität gerade alle Rekorde. Tausende kommen zu seinen Konzerten und die womöglich einfachste Erklärung für diesen enormen Erfolg kann nur diese sein:

Allevi reduziert seine Musik aufs Wesentliche. Ein junger Mann in Turnschuhen und Jeans taucht nahezu körperlich in seinen Flügel ein und was dann zu hören ist, ist einfach nur ebenso spannend und aufregend wie schön. (a.z.)



Für Pressekartenanfragen wenden Sie sich bitte an Elisabeth Schwaiger, e.schwaiger @ schwaiger-music.at, Telefon: 01/ 97 17 464-0

Rückfragen & Kontakt:

Schwaiger Music Management GmbH

01-9717 464-0

office @ schwaiger-music.at

www.schwaiger-music-management.at