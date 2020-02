AVISO MORGEN AK Pressekonferenz: „100 Jahre Arbeiterkammer, 100 Jahre Gerechtigkeit“

IFES-Umfrage zum Thema: So gerecht ist Österreich

Wien (OTS) - Am 26. Februar 1920 wurde das Arbeiterkammer-Gesetz beschlossen. Aus diesem Anlass startet die Arbeiterkammer eine Kampagne unter dem Motto „100 Jahre AK, 100 Jahre Gerechtigkeit“. Doch wie gerecht ist Österreich? Was sind die größten Ungerechtigkeiten? Wer setzt sich nach Ansicht der Befragten für Gerechtigkeit ein? Und was muss passieren, damit Österreich ein gerechteres Land wird?

Über die Ergebnisse der repräsentativen IFES-Umfrage informieren Renate Anderl, Präsidentin der Bundesarbeitskammer, Günther Goach, Vize-Präsident der Bundesarbeitskammer und Eva Zeglovits von IFES.

Pressekonferenz mit

AK Präsidentin Renate Anderl

AK Vizepräsident Günther Goach

Eva Zeglovits (IFES)

Datum: 26.2.2020, 9:30 Uhr

Ort: AK Wien, 6. Stock

Prinz-Eugen-Straße 20-22, 1040 Wien

