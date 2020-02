LVA-Beamte nehmen bei Fahrzeuganhaltungen drei Personen fest

Vorfallszeit: 24.02.2020, 14:45 Uhr bzw. 13:35 Uhr, Vorfallsort: Wien-Brigittenau bzw. Wien-Alsergrund

Wien (OTS) - Beamte der Landesverkehrsabteilungen (LVA) führten am 24.02.2020 Verkehrsanhaltungen durch, wobei sich einige Amtshandlungen ereigneten, die nicht ursächlich mit Verkehrsrecht zu tun hatten:

- Um 14:45 Uhr führte eine zivile Streifenbesatzung in der Streffleurgasse (Brigittenau) eine routinemäßige Lenker- und Fahrzeugkontrolle durch, wobei sich herausstellte, dass der Fahrzeuglenker, ein 42-jährige serbische Staatsbürger, unrechtmäßig in Österreich aufhältig ist. Er wurde festgenommen und in ein Polizeianhaltezentrum überstellt.

- Um 13:35 Uhr wurde dieselbe Streifenbesatzung in der Gussenbauergasse (Alsergrund) auf einen Autofahrer aufmerksam, der während der Fahrt mit seinem Handy hantierte, woraufhin der Mann angehalten wurde. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass auch dieser Fahrzeuglenker – ein 36-jähriger pakistanischer Staatsbürger – unrechtmäßig in Österreich aufhältig ist. Der Mann wurde in ein Polizeianhaltezentrum überstellt. Sein Beifahrer, ein 30-jähriger Pakistani, wurde ebenfalls einer Personskontrolle unterzogen, wobei die Beamten feststellten, dass er über 16.000 Euro an Finanzstrafen offen hat. Die Finanzpolizei stellte vor Ort einen größeren Bargeldbetrag sicher. Da der 30-Jährige die Strafe aber nicht zur Gänze zahlen konnte, wurde er zum Zwecke des Antritts der Ersatzfreiheitsstrafe festgenommen.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Pressestelle

Harald Sörös

+43 1 31310 72133

wien-presse @ polizei.gv.at