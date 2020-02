RHI Magnesita’s CEO unterrichtet für Teach For Austria

Wien (OTS) - Im Rahmen der Teach For Austria-Wochen erklärte Stefan Borgas, CEO RHI Magnesita, den SchülerInnen der 4A der Neuen Mittelschule Quellenstraße in Wien, was Feuerfestmaterialien sind, wie sie hergestellt und wofür sie verwendet werden: "Die Straßenbahn, mit der ihr morgens zur Schule fahrt, dieses Schulgebäude, eure Smartphones: unsere moderne Welt besteht aus Stahl, Glas, Zement, Plastik und verschiedenen Metallen. Um all diese Sachen herzustellen, braucht man Feuerfestmaterialien“, erklärte Borgas der Klasse. Sehr ausführlich diskutiert wurde auch das Thema Klimaschutz: „Als Industrieunternehmen haben wir eine besondere Verantwortung. Wir arbeiten hart daran, unsere Klimaschutzmaßnahmen ständig zu verbessern. Genauso wichtig ist aber, dass wir alle gemeinsam in unserem täglichen Leben versuchen, unseren Beitrag zu leisten“, sagte Borgas, der bereits das zweite Mal für Teach For Austria unterrichtete.

Im März 2019 hat sich RHI Magnesita für eine Zusammenarbeit mit Teach For Austria entschieden und ermöglicht dadurch 250 Kindern jährlich den Unterricht. „Überall auf der Welt, wo RHI Magnesita tätig ist, versuchen wir Kooperationen einzugehen, mit denen wir einen positiven Beitrag für die Gemeinschaft leisten können. Für die Zusammenarbeit mit Teach For Austria haben wir uns entschieden, weil wir die gleiche Vision teilen: Jedes Kind hat Talente, die entdeckt und gefördert werden müssen. Und jedes Kind hat ein Recht darauf, die bestmögliche Förderung und eine gute Bildung zu erhalten, egal, wie viel Geld oder was für einen Schulabschluss die Eltern haben“, so Borgas.

"Die Teach For Austria-Wochen erweitern jedes Jahr den Horizont aller Beteiligten und zeigen den Kindern, dass wir an sie glauben. Ohne den Einsatz von Führungspersönlichkeiten wie Stefan Borgas wäre das nicht möglich", freute sich Gebhard Ottacher, CEO Teach For Austria, über die Teilnahme von Stefan Borgas. „Wie sich auch in unserem Fellow-Programm zeigt, sind wir der festen Überzeugung, dass Kinder und Jugendliche besonders viel mitnehmen, wenn sie mit und von Berufstätigen aus den verschiedensten Branchen lernen“, so Ottacher.

Mit dem Fellow-Progamm bringt Teach For Austria engagierte HochschulabsolventInnen unterschiedlichster Fachrichtungen als Vollzeit-Lehrkräfte an herausfordernde Schulen und seit Oktober 2019 als PädagogInnen in Kindergärten. Dort unterrichten sie sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche, bei denen ein hohes Risiko für einen frühen Bildungsabbruch besteht. Alle Fellows sind QuereinsteigerInnen, die streng ausgewählt und professionell begleitet werden. „Ich danke Teach For Austria für die tolle Erfahrung, mich mit diesen jungen, neugierigen Menschen austauschen zu dürfen und freue mich, wenn ich wiederkommen darf“, so Borgas abschließend.

Über RHI Magnesita

RHI Magnesita ist der Weltmarktführer bei hochwertigen Feuerfestprodukten, -systemen und -serviceleistungen, die für industrielle Hochtemperaturprozesse über 1.200 °C unverzichtbar sind. Sie kommen unter anderem in der Stahl-, Zement-, Nichteisenmetalle- und Glasindustrie zum Einsatz. Durch die vertikal integrierte Wertschöpfungskette vom Rohstoff bis zum Feuerfestprodukt und den leistungsorientierten Gesamtlösungen bedient RHI Magnesita Kunden in nahezu allen Ländern weltweit. Mit über 14.000 Mitarbeitern in 35 Produktionswerken sowie mehr als 70 Vertriebsstandorten weist das Unternehmen eine hohe geografische Vielfalt auf. RHI Magnesita nützt seine globale Führungsposition bei Umsatz, Größe, Produktportfolio und breiter geografischer Präsenz weltweit aus, um gezielt Länder und Regionen zu erschließen, die von wachsenden Märkten und guten Konjunkturaussichten profitieren. Die Aktie des Unternehmens notiert mit einem Premium-Listing an der Londoner Börse (Symbol: RHIM) und gehört dem FTSE 250 Index an. Weitere Informationen finden Sie unter: www.rhimagnesita.com

