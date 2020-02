„Musikforum Wien-West“ zu Gast im Amtshaus Hietzing

Wien (OTS/RK) - Unter dem Titel „Junge Instrumentalistinnen und Instrumentalisten stellen sich in Hietzing vor“ möchten Nachwuchsmusikerinnen und Nachwuchsmusiker am Mittwoch, 26. Februar, das Publikum im „Großen Festsaal“ im Amtshaus Hietzing (13., Hietzinger Kai 1-3) begeistern. Das abwechslungsreiche Konzert beginnt um 19.00 Uhr. Organisator des klangvollen Abends ist das „Musikforum Wien-West“. Über die Mitwirkenden sagt das Veranstalter-Team: „Es musizieren begabte und bereits bei Wettbewerben ausgezeichnete Kinder und Jugendliche aus Österreich“. Spenden der Zuhörerschaft werden erbeten. Der Bezirk unterstützt diesen Kultur-Termin. Zuschriften an das „Musikforum Wien-West“ per E-Mail: musikforumww@gmail.com. Auskünfte über sonstige Kultur-Angebote im Amtsgebäude am Hietzinger Kai 1-3: Telefon 4000/13 115 (Bezirksvorstehung Hietzing). Beantwortung von Anfragen via E-Mail: post@bv13.wien.gv.at.

Allgemeine Informationen:

Musikforum Wien-West: www.mfww.at/

Kulturelle Aktivitäten im 13. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/hietzing/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse